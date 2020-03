CSIF-A critica "cambios cada dos o tres días" de guías y protocolos para los sanitarios ante el coronavirus

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha tachado este domingo de "despropósito" que las guías y protocolos que debe seguir el personal sanitario ante el coronavirus Covid-19 "se estén cambiando continuamente, cada dos o tres días", y ha considerado que "estas modificaciones constantes parecen responder más a cubrir la actuación de la Administración sanitaria que a pautas asistenciales objetivas".

En un comunicado, el Sector de Sanidad de CSIF-A, primera fuerza multiprofesional en la Mesa Sectorial del SAS, ha criticado este domingo una serie de "circunstancias que están llevando a la desesperación y sentimiento de desamparo de los profesionales de la salud", ya que, "a la falta de provisión de elementos de prevención para evitar el contagio del virus, se suma una ingente documentación en forma de guías y procedimientos de actuación de los profesionales que se modifican constantemente".

Según el sindicato, dichas modificaciones continuas "no parecen obedecer a las pautas de actuación ante las diferentes situaciones, sino a cubrir la presunta responsabilidad de las instituciones sanitarias por no tener suficiente material, como equipos de protección individuales (Epis), mascarillas, batas".

CSIF alerta además del "desabastecimiento que se está produciendo en todos los centros sanitarios, por una provisión escasa de los mismos", y asegura que "los profesionales están desbordados y haciendo un esfuerzo titánico para responder a esta emergencia con una enorme profesionalidad y entrega".

EQUIPOS DE PROTECCIÓN "ARTESANALES"

El sindicato ha llamado la atención respecto a "multitud de testimonios" vertidos por profesionales de la sanidad pública andaluza en redes sociales y medios de comunicación, en los que se refleja, por ejemplo, que tienen que recurrir a elaborar sus propios equipamientos de protección "totalmente artesanales", ante una Administración sanitaria que "hasta hace unos días ha minusvalorado el impacto sanitario".

"Los profesionales necesitan disponer de los elementos básicos para la protección de su salud, la de sus familias y la de los usuarios y en eso lamentablemente las autoridades sanitarias les están fallando", según CSIF.

Por otra parte, el sindicato ha advertido de "situaciones y comportamientos intolerables" por parte de cargos intermedios del SAS, como por ejemplo "amenazas a profesionales para que se retirasen elementos básicos de protección, que en muchos casos habían adquiridos por los propios profesionales".

"Probablemente, en algunas situaciones, pueden no estar indicados determinados elementos de prevención, pero el miedo es libre, máxime en las circunstancias de incertidumbre actuales, y resulta cuanto menos curioso que cualquier empleado de banca o de supermercado pueda tener elementos básicos para su protección, y que los profesionales de la sanidad no puedan disponer de ellos para su uso", según mantiene la central sindical.

Para CSIF-A, "esta falta de criterio al establecer protocolos denota improvisación y falta de claridad y, por lo tanto, aumenta el riesgo de exposición, con lo que se debería facilitar la mayor seguridad posible, y no dificultarla, como está ocurriendo, con amenazas para que el personal no use mascarillas en determinadas áreas".

Otra "práctica deplorable" señalada por CSIF ha sido la revisión de taquillas de profesionales "para detectar si disponían de mascarillas u otros elementos de prevención en las mismas". "Si resulta incalificable que algunos profesionales se hayan apropiado de mascarillas de los centros, lo cual se ha de perseguir y sancionar, no es menos cierto que, ante un comportamiento de una persona aislada, no es de recibo que se proceda a tratar al conjunto de profesionales como sospechosos y que se produzca un trato vejatorio e irrespetuoso hacia ellos", ha concluido el sindicato.