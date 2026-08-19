CSIF critica "el incumplimiento" del Acuerdo Marco en Correos y "la precariedad permanente que sufre su plantilla"

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SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado "el incumplimiento" del Acuerdo Marco en Correos firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que "se comprometió a un refuerzo de personal, regular e implantar las 35 horas semanales para el conjunto de la plantilla, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento".

En una nota remitida por el sindicato, el presidente del sector de Empresas Públicas Estatales (EPE) de CSIF-A, Antonio Tomás Martín, ha señalado que "la falta de aplicación de los compromisos adquiridos" en dicho acuerdo ha generado "un deterioro progresivo de las condiciones laborales y económicas de las y los profesionales que integran la plantilla de trabajadores de la entidad y del servicio público que se presta a la ciudadanía".

"Es muy preocupante comprobar como en muchas oficinas de correos repartidas por toda la geografía andaluza se acumulan cartas ordinarias y notificaciones oficiales sin entregar, una situación muy grave si se tiene en cuenta que entre esos sobres retenidos durante semanas puede haber citaciones hospitalarias, requerimientos judiciales y comunicaciones administrativas con plazos legales que expiran", ha asegurado.

El sindicado ha recordado que aunque el Acuerdo Marco "perseguía modernizar la empresa" con un plan de salidas incentivadas y nuevas ofertas de empleo para reforzar las plantillas, la realidad actual, según el responsable sindical, "es bien distinta, y en lugar de avanzar hacia unas condiciones laborales más justas, se ha eliminado personal y se ha aumentado la carga de trabajo de las y los empleados, lo que les genera estrés y malestar y, como consecuencia directa, un aumento de las bajas laborales y de la siniestralidad".

Asimismo, Martín ha señalado "la falta" de un plan de rejuvenecimiento de la plantilla y otro de salidas voluntarias, además de la ausencia de la implantación de las 35 horas semanales, y de una reconversión de contratos parciales a contratos de jornadas completas.

Por otro lado, el representante de CSIF-A ha alertado de que el déficit estructural de personal "se está intentando tapar mediante el abuso desmedido de horas extraordinarias y, por tanto, hay trabajadores superando el límite legal de las 80 horas extras establecido por ley". "Convertir las horas extraordinarias en la norma sistemática no crea empleo, sino que exprime al personal y sobrecarga la labor de las jefaturas intermedias", ha apostillado.

Según el sindicato este aumento de la precariedad laboral que "padece" la plantilla y que "pretendía corregir" el Acuerdo Marco "no ha afectado a la alta dirección de la entidad pública, que ha incrementado en casi un 45% su remuneración media, así como el gasto del Consejo de Administración y de los directivos en casi un 20%".

CSIF ha previsto un calendario de movilizaciones en Correos a partir del próximo septiembre. Las concentraciones comenzarán los jueves 3 y 17 de septiembre ante las Jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, y culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre.