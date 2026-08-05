CSIF denuncia "el abandono" de la Junta hacia las infraestructuras judiciales de la ciudad de Jaén

Archivo - Solar donde se prevé la construcción de la Ciudad de la Justicia de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha denunciado el "abandono" que sufren las infraestructuras judiciales en la capital jiennense por parte de la Junta de Andalucía, un escenario que, según el sindicato, se ha visto agravado por la implantación de los nuevos tribunales de instancia.

A través de un comunicado, el sector de Justicia de CSIF Jaén ha indicado que la nueva organización judicial está derivando en un "auténtico caos" debido a la dispersión de las sedes. En la actualidad, Jaén capital cuenta con un total de 13 sedes judiciales distribuidas en diferentes edificios y calles de la ciudad.

CSIF ha indicado que esta fragmentación, lejos de corregirse con la modernización de la Administración de Justicia, está provocando que muchos ciudadanos y profesionales deban desplazarse de un edificio a otro para localizar sus procedimientos, realizar gestiones o recibir información, al no existir una referencia única y clara.

La responsable de Justicia de CSIF Jaén, Francisca Martínez, ha calificado de "grave perjuicio" este escenario y ha lamentado que "ni se han previsto correos electrónicos ni teléfonos de información para facilitar el acceso al ciudadano ni al profesional".

Asimismo, ha criticado que la Administración autonómica "siga escudándose en proyectos pendientes o licitaciones que nunca terminan de materializarse" mientras la esperada Ciudad de la Justicia para Jaén "nunca llega".

El sindicato ha censurado también la falta de recursos materiales básicos en numerosos órganos judiciales de la provincia, donde se constata la carencia de mobiliario, equipos informáticos actualizados, impresoras, escáneres, teléfonos, sistemas de grabación para las salas de vistas y salas Gesell.

A esto se suma, según CSIF, el "fracaso de la denominada justicia digital". En este punto, han manifestado que "las continuas incidencias del sistema de gestión procesal '@driano' provocan constantes interrupciones en la actividad diaria", sin que el Centro de Atención a Usuarios (CAU) ni la Agencia Digital de Andalucía "ofrezcan respuestas ágiles y suficientes".

"Los trabajadores se encuentran con herramientas tecnológicas que, lejos de facilitar su labor, ralentizan continuamente la actividad judicial", han subrayado.

Por otro lado, la organización sindical ha tildado de "especialmente preocupante" el deterioro de los equipos de climatización y la falta de piezas para su reparación en las sedes judiciales. CSIF ha citado casos recientes de averías en los municipios de Andújar y Villacarrillo, así como en el Servicio de Atención al Ciudadano de Jaén capital.

Ante esta situación, CSIF ha reclamado la convocatoria inmediata de una reunión con la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, tras haber transcurrido un año desde el último encuentro oficial mantenido en julio de 2025.

El sindicato ha asegurado haber registrado solicitudes de reunión de forma mensual desde septiembre del año pasado para abordar las deficiencias de las sedes andaluzas, sin haber obtenido respuesta alguna por parte de la Consejería competente.

Por todo ello, CSIF ha exigido la recuperación del diálogo y la puesta en marcha urgente de un plan de actuación sobre las sedes judiciales que cuente con financiación suficiente, un calendario de ejecución, plazos concretos y la dotación inmediata de los medios materiales y tecnológicos necesarios.