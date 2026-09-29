CSIF denuncia una caída de "una hora" del sistema telefónico del 061 en Andalucía y reclama medidas "urgentes"

Archivo - Efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Imagen de archivo. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha denunciado nuevas incidencias este martes en el sistema de gestión telefónica del 061, que ha dejado de funcionar durante "aproximadamente una hora en toda Andalucía" debido a un problema en el sistema de comunicaciones entre el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Ante esta situación, el sindicato ha reclamado soluciones "urgentes" y la creación de un convenio colectivo propio que reconozca la especificidad y la responsabilidad de este trabajo.

Según ha detallado el sindicato en una nota, la incidencia ha provocado el "bloqueo" de las comunicaciones internas, lo que ha imposibilitado el envío de escuchas médicas, así como de las comunicaciones externas, con afectación a las llamadas salientes dirigidas a recursos como UVI móviles, ambulancias y centros de salud. Además, durante ese periodo no ha sido posible establecer comunicación con otros organismos de emergencias, como el 112, Teleasistencia, Guardia Civil, Bomberos, Policía Nacional y Policía Local, entre otros.

CSIF ha expresado su preocupación por las llamadas de emergencia que, según ha señalado, podrían no haberse atendido y por las personas cuya salud o incluso vida podrían haberse visto comprometidas. El sindicato ha advertido de que las incidencias en las aplicaciones informáticas "no son hechos aislados", sino que "se repiten de forma reiterada y dificultan gravemente el trabajo del personal de gestión telefónica, que en numerosas ocasiones se ve obligado a trabajar sin las herramientas informáticas necesarias y a recurrir incluso a sistemas manuales para poder prestar el servicio". "Estamos hablando de un servicio en el que cada segundo cuenta y en el que un fallo técnico puede retrasar la respuesta ante una emergencia", ha señalado.

La organización sindical ha subrayado que la aplicación Centros en Red "lleva diez años dando problemas por la falta de mantenimiento, sin que hasta el momento la Administración andaluza haya adoptado medida". En este sentido, la Central Sindical ha exigido que se adopten "medidas urgentes ante una situación que resulta insostenible" y que garanticen la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema, así como que se revisen los recursos técnicos y humanos de los centros coordinadores.

El sindicato, además, ha incidido en que las "deficiencias" técnicas que se producen con "frecuencia" en el aplicativo generan situaciones de "enorme tensión y presión" para el personal, lo que, a su juicio, repercute negativamente en la salud laboral de unos profesionales que desempeñan una labor esencial para la ciudadanía andaluza.

En este sentido, CSIF ha vuelto a reivindicar que el personal de gestión telefónica del 061, al igual que el del 112, "no realiza labores de telemarketing", pese a que actualmente se rige por el convenio de contact center. "Estos trabajadores no venden productos ni gestionan campañas comerciales, sino que atienden llamadas de emergencias sanitarias en las que puede estar en riesgo la vida de las personas", ha subrayado el sindicato.

Por ello, ha insistido en la necesidad de contar con un convenio colectivo propio que reconozca la especificidad, la responsabilidad y la carga emocional de este trabajo y que permita mejorar las condiciones laborales y salariales de la plantilla.

Asimismo, CSIF ha reiterado su exigencia de que la Junta de Andalucía "rescate" este servicio, actualmente externalizado, y lo integre en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (Asema). Para el sindicato, resulta "incomprensible" que un servicio para la atención de emergencias sanitarias continúe dependiendo de empresas concesionarias mientras "persisten problemas estructurales tanto de carácter técnico como laboral".