CSIF-A dice que "no se debe descartar" retrasar el inicio de curso para "poner en funcionamiento las medidas necesarias"

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Sector de Educación de CSIF-A, Elena García, ha señalado que "no se debe descartar" retrasar el inicio del curso escolar, como estudia plantear el Gobierno central, para que "queden puestas en funcionamiento todas las medidas necesarias".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, García ha afirmado que es una propuesta que "hasta el momento no se ha puesto encima de la mesa en esa negociación que tenemos pasado mañana", pero "a tener de los acontecimientos y la situación en la que nos encontramos, sería una medida que no se debe descartar", porque hoy por hoy "a pesar de las medias de la Consejería de Educación, que consideramos insuficientes, creemos que no queda salvaguardada la seguridad que requiere el momento epidemiológico y la crisis sanitaria en la que nos encontramos".

Así, ha asegurado que "se deben establecer medidas que requieren de mayor tiempo" y "habría que plantearse algo que no se debe descartar, el prorrogar el inicio de curso hasta el mes de octubre para que queden puestas en funcionamiento todas las medidas necesarias que se precisan".

Cuestionada sobre el trastorno que provocaría en muchas familias este posible retraso, García ha apuntado que la labor de los centros "es eminentemente educativa" pero tal cual se organiza la sociedad "los tiempos laborales se acomodan a los escolares y también desde los centros educativos se ejerce un papel importante en cuanto a la conciliación", pero "se deben de dar soluciones para que las familias pudieran encajar esto".

Asimismo, y a la pregunta de que según un sondeo publicado por 'La Razón' más de la mitad de los padres dicen que no llevarán a sus hijos al colegio, la presidenta del Sector de Educación de CSIF-A ha afirmado que "hay muchos temores y si vemos los medios de comunicación y la televisión es un tanto terrorífico", por lo que "es lógico que exista esta preocupación por parte de los padres y es legítima".

"Estamos a la espera de que en 48 horas nos reunamos en la Mesa Sectorial y lo que queremos es soluciones para el profesorado, con gran incertidumbre, y soluciones para la comunidad educativa", ha manifestado García.

Por último, y a la pregunta de si ha echado en falta alguna indicación genérica del Gobierno central para todas las autonomías, ha dicho que desde CSIF han reivindicado que "no puede haber 17 sistemas educativos" y en esta situación de pandemia "sí hemos echado en falta que por parte del Ministerio de Educación se adopten directrices y tomen el timón y el mando, y las medidas no queden relegadas a lo que cada comunidad autónoma estime oportuno y que cada comunidad se escude en la autonomía de los centros".

"Hemos echado en falta ese mando único que debe existir con independencia de que cada comunidad tiene las competencias en Educación", ha finalizado García.