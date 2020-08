PSOE-A: Moreno "no hace sus tareas y tiene un gran suspenso al seguir sin garantizar la seguridad en la vuelta al cole"

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha dejado claro que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no hace sus tareas y tiene un gran suspenso" en la gestión de la educación andaluza porque "sigue sin garantizar una vuelta al colegio segura ante el coronavirus a una semana del reinicio de la actividad educativa en los centros".

En rueda de prensa, la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Beatriz Rubiño, ha subrayado que la comunidad educativa "necesita certezas y que el Gobierno andaluz pilote" el retorno a las aulas, como corresponde a las competencia autonómicas.

Ha recordado que es el próximo 1 de septiembre cuando los centros escolares abren las puertas para el personal docente y de administración y servicios "y, a estas alturas, el Gobierno de Moreno lo único que ha hecho es ponerse a toda la comunidad educativa en contra". "La Consejería de Educación ha tenido desde marzo para planificar el nuevo curso y desde junio cuenta con instrucciones acordadas en la Conferencia Sectorial de Educación", ha recordado antes de lamentar que "sólo ha impulsado un decálogo de medidas que es un despropósito y sin rango normativo alguno".

"Se han limitado a desear que el nuevo curso fuera presencial pero han soliviantado a la comunidad educativa al no mover un dedo para garantizar la seguridad", ha criticado Rubiño, que ha censurado que se pida ahora una Conferencia de Presidentes para planificar el retorno a las aulas "mientras Moreno y su consejero del ramo, Javier Imbroda, se han pasado los lunes al sol, de vacaciones durante el verano".

Rubiño ha insistido en que "hay que recordar a este Gobierno vago e indolente que las competencias educativas son de la Junta", añadiendo que "a Moreno le tiemblan el pulso y las piernas para garantizar una vuelta al cole segura".

La representante regional socialista ha explicado que todas las comunidades, también Andalucía, suscribieron acuerdo de julio sobre las pautas sanitarias en el nuevo curso y, después, cada autonomía ha desarrollado sus propias normas "pero en el Ejecutivo andaluz nadie asume esa responsabilidad y sólo han dictado unas instrucciones que soliviantan a la comunidad educativa, acompañadas por la soberbia del consejero al hablar de desquiciamiento y psicosis ante la vuelta al cole".

Ha incidido en que esta "incapacidad y desidia" de Moreno y su Gobierno ante la enseñanza provoca un "creciente malestar" en todos los sectores educativos, desde los equipos directivos hasta las asociaciones de padres y madres, pasando por sindicatos, colectivos de directores e inspectores, y finalmente los ayuntamientos, "que recurren a informes jurídicos que les dan la razón al entender que no deben asumir el exceso de competencias que supone la limpieza y desinfección de centros de Infantil y Primaria".

Así, Rubiño ha advertido de que "la incertidumbre causada por la inacción del Gobierno de PP-A y Cs se mantiene a 15 días del inicio de las clases en Infantil y Primaria", recordando que el próximo 1 de septiembre se abren las escuelas infantiles y alertando de que del 1 al 10 de septiembre se realizan las pruebas en las escuelas oficiales de idioma "y 33.000 alumnos realizan sus pruebas de acreditación, y los van a hacinar durante horas en espacios pequeños sin distancia. Es una temeridad", ha recalcado.

Del mismo modo, la portavoz ha censurado que "no sabemos nada" de las prueba PCR prometidas en el ámbito educativo, ni de la bajada de la ratio ni de contratación de docentes ni de desdoble de las aulas. Desde el PSOE-A, ha reivindicado las propuestas defendidas en una moción de 40 puntos consensuados con los agentes educativos, insistiendo en reclamar a la Junta medidas para la bajada del número de alumnos por clase, refuerzo de las plantillas docentes, dotación de personal de limpieza, de administración y sanitario en los centros, recursos suficientes y el marco jurídico adecuado.

Rubiño se ha referido a la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, pidiéndole "que no mienta cuando dice que la bajada de la ratio no incide positivamente y que no retuerza diciendo que es competencia estatal, porque como inspectora se le presupone que dice la verdad y sabe que las leyes estatales establecen máximos pero no mínimos de alumnos por aula".

"A falta de una semana, a Moreno le tiemblan las piernas y se pone nervioso porque no hace sus deberes y suspende en educación", ha concluido Beatriz Rubiño, dejando claro que sólo hay dos modelos en la vuelta a las aulas, "el de las derechas, que privatizan y recortan, y el del PSOE, que apoya la educación pública con recursos y medios".