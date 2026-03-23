CSIF entrega a la Junta un informe sobre las "deficiencias" que presentan 84 colegios en Córdoba y provincia

(Desde Izda.) Juana Bolancé, Diego Copé Y Antonio Pachón, Durante La Reunión. - CSIF CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, ha mantenido una reunión con el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, para analizar distintas cuestiones ligadas a los centros educativos públicos cordobeses, y le ha entregado un informe elaborado por el sindicato que recoge las "deficiencias" que presentan un total de 84 colegios de Córdoba y provincia.

Así, según ha informado CSIF en una nota, durante dicho encuentro de trabajo, al que también ha asistido la jefa del Servicio de Inspección Educativa, Juana Bolancé, el sindicato ha trasladado al delegado el informe sobre infraestructuras educativas que ya presentó CSIF al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.

En ese estudio se contabilizaban "39 colegios en la capital y 45 en el resto de la provincia que presentaban alguna deficiencia de sus instalaciones", explicando Pachón a Copé que el Ayuntamiento de Córdoba se ha comprometido a "priorizar reformas de los centros de La Aduana, Caballeros de Santiago, Santos Mártires, Salvador Vinuesa y Guillermo Romero Fernández".

Con respecto a la provincia, desde el sindicato se ha defendido la necesidad de "crear un nuevo colegio en Santaella" y llevar a cabo "las actuaciones precisas en el CEIP La Montiela, tras los últimos temporales, así como en los centros de Lucena y Puente Genil que han quedado fuera de la dotación".

En materia de ordenación educativa, el máximo representante de CSIF Educación Córdoba ha resaltado "la disposición de la Administración para reorganizar los recursos, a fin de que no se compartan y aumentar su efectividad en colegios como el de Encinarejo o los ubicados en la localidad de La Carlota".

También se ha analizado con el delegado territorial "los centros con posibilidades de incrementar sus unidades en próximos cursos escolares, gracias al acuerdo firmado por CSIF con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para reducir la ratio de Infantil de tres años a 22 alumnos por aula y a 13 en el caso de las mixtas".

En lo que se refiere a la inspección educativa, en la reunión se ha tratado "la revisión de la aplicación del teletrabajo y los últimos casos de agresiones al profesorado". En este sentido, la central sindical considera "muy positiva la incorporación a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la figura del Asistente de Apoyo Psicológico al Docente, tras la entrada en vigor del Decreto de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado". Se trata de un psicólogo general sanitario que orienta a los profesionales tras sufrir una agresión.

Pachón también ha aplaudido la iniciativa de la celebración de la I Feria Provincial de FP el pasado 11 de marzo y se le ha solicitado a Copé "facilitar y agilizar creación de nuevos ciclos de titularidad pública, con el objetivo de evitar que miles de alumnos se queden sin plaza, como viene ocurriendo en los últimos años, teniendo que recurrir a los centros privados, con el consiguiente coste para las familias".