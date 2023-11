CSIF-A exige a la Junta que "abandone el paripé" y recupere ya las ayudas de acción social para los empleados públicos

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha instado a la Junta a que "abandone el paripé" en relación a las ayudas de acción social y recupere ya estas prestaciones que los empleados públicos andaluces "llevan una década sin poder recibir", que permiten, por ejemplo, una mejor conciliación familiar y laboral, el apoyo en el cuidado de hijos y ascendientes a cargo, ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario.

En el transcurso de una reunión este jueves de la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Junta, convocada para abordar la modificación del reglamento de estas ayudas, la vicepresidenta de CSIF-A, Yolanda Salgado, ha valorado que la Administración acceda a negociar mejoras en dicho reglamento, si bien ha manifestado que "lo que esperan los empleados públicos andaluces es poder volver a tener acceso a estas prestaciones y también que se les restituya la parte autonómica de las pagas extra de los ejercicios 2013 y 2014, para lo que es necesario que se consignen partidas en los presupuestos para 2024", según ha reflejado el sindicato en un comunicado.

La dirigente sindical ha recordado que en los últimos meses CSIF ha llevado a cabo una campaña bajo el lema 'La Junta no cumple', que ha incluido diversas protestas para denunciar el incumplimiento del Acuerdo Marco de 13 de Julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones del trabajo del personal del sector público, que recogía tanto la recuperación de las ayudas de acción social --que dejaron de concederse en 2011-- como la restitución de las cantidades dejadas de percibir en los conceptos de pagas adicionales o complemento específico en su caso de los ejercicios 2013 y 2014.

Además, ha subrayado que "la inmensa mayoría" de las comunidades autónomas han recuperado las ayudas de acción social.

A juicio de la vicepresidenta de CSIF-A, "no valen más excusas y demoras" en relación a la recuperación de las ayudas de acción social". "Llevamos varios años con una o dos convocatorias anuales para trabajar en el citado reglamento y, justamente, coinciden con la tramitación de unos presupuestos en los que no se refleja ningún tipo de interés por recuperar estas ayudas", ha subrayado Salgado, al tiempo que ha añadido que "resulta paradógico que la Junta abra una negociación para mejorar el reglamento que regula unas ayudas que en estos momentos no están operativas y cuando no hay muestra alguna que de exista voluntad política para recuperarlas por parte del Gobierno andaluz".

En este sentido, y pese a la "valoración positiva" de que la modificación del reglamento se lleve a mesa general, CSIF entiende que "se trata de una maniobra de cara a la galería que no viene acompañada luego de las concreciones que necesitan los empleados públicos, máxime en las circunstancias socioeconómicas que atravesamos".

La vicepresidenta autonómica del sindicato asegura que "CSIF seguirá trabajando para ofrecer a los empleados públicos andaluces un reglamento de las ayudas de acción social acorde al contexto actual y con las máximas garantías", ha concluido.