CSIF exige un plan de choque en Salud Responde por la situación "caótica" debida al Covid-19

La sección sindical de CSIF en Salud Responde ha exigido a Ilunion, empresa privada que gestiona Salud Responde, un plan de choque por la situación "caótica" y "extrema" que está padeciendo la plantilla debido al gran incremento de llamadas por el coronavirus.

La oficina de Salud Responde que se encuentra en la ciudad de Jaén es la vía oficial telefónica para informar a la ciudadanía sobre el covid-19, su prevención y consultas para toda Andalucía. Según indica el sindicato en un comunicado, "la empresa no ha actuado de forma adecuada, ya que no se ha respondido a las necesidades del servicio y la sala continúa medio vacía". En este sentido, el sindicato pide que los puestos se cubran al 100 por 100, al menos en los turnos de mañana y de tarde.

CSIF incide en que esta coyuntura particular por el virus "agrava la alarmante situación precaria que ya sufrían desde hace meses, incluso años, por la falta de personal y los contratos a media jornada o menos horas semanales". El sindicato manifiesta que comenzará con una campaña de movilizaciones si esta situación no se revierte lo antes posible.

"La especialidad del coronavirus ha puesto en jaque a la empresa que no ha hecho frente suficiente y, que debido al incremento de llamadas referidas al tema, se están dejando de prestar otros servicios", dice el escrito.

Añade que "es posible que se hayan perdido miles llamadas en tres días por la falta de personal", a lo que suman que "casi 400 citas que se celebraban al día siguiente no se han podido comunicar a los usuarios y en torno a 4.500 están a la espera de comunicación de sus próximas citas, que no se sabe si podrán notificarse si la situación continúa de la misma manera".

Por otro lado, CSIF ha pedido conocer qué tipo de medidas de prevención se van a instaurar en la empresa si alguno de los trabajadores diera positivo en Covid-19. Hasta el momento, señalan que la única medida que se ha llevado a cabo y que para CSIF es "insultante" es la separación de los trabajadores de Salud Responde y el 061 para salir al exterior de la sala.

CSIF critica que "no se tomen las medidas con la seriedad que se merecen". "No hay que ser pesimistas, solo hay que realizar el trabajo de forma eficaz y la falta de personal está provocando que haya más caos y alarmismo dentro de la población que ve paralizado un servicio porque no da abasto, a pesar de toda la responsabilidad y profesionalidad de los empleados que allí trabajan", dice el comunicado.