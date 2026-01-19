CSIF expresa su consternación por el accidente ferroviario en Córdoba y trasladado su apoyo a afectados y familiares . - CSIF

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su consternación por el accidente ferroviario a la altura de Adamuz (Córdoba) y ha trasladado su apoyo a las familias de las decenas de víctimas mortales y a las personas afectadas.

Según ha informado el sindicato en una nota, CSIF se ha concentrado este lunes a las puertas de su sede en Córdoba para guardar un minuto de silencio en señal de solidaridad y respeto. CSIF, además, ha valorado el trabajo del personal de la sanidad pública y de los equipos de emergencias "por su rápida e imprescindible labor para socorrer a las personas que viajaban en los trenes accidentados".

De este modo, la organización ha destacado "la labor encomiable de los servicios de emergencias, personal del Hospital Reina Sofía de Córdoba, personal de ambulancias, psicólogos, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados y la UME, así como personas voluntarias que realizan una labor que pone de manifiesto su papel esencial en la sociedad y su compromiso ante tragedias como la de este domingo".

Por último, CSIF ha reconocido la labor de coordinación y acompañamiento de los tripulantes de cabina y ha trasladado su apoyo a los trabajadores, opositores y familias que regresaban del examen de Instituciones Penitenciarias celebrado este domingo en Madrid.