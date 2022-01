Sindicatos piden sustituciones "inmediatas" del profesorado por Covid ante la vuelta tras la Navidad

SEVILLA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía considera que en las circunstancias actuales de la pandemia de la Covid-19, la Administración educativa "debe garantizar" un sistema para que la cobertura de bajas de profesorado se haga con "la máxima celeridad posible", de forma que, en el caso de coincidir varias bajas en un mismo centro, se recurra a llamamientos telefónicos de profesionales sustitutos sin tener que esperar a una convocatoria a través del sistema de provisión de interinidades (Sipri)", una petición que también hace la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Andalucía (FSIE- Andalucía).

Según la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, aí se daría aplicación al punto octavo del acuerdo de 6 de septiembre suscrito para el curso 2021- 2022. "Con el empleo de este sistema se agilizaría, en caso necesario, el procedimiento de cobertura de bajas que es muy previsible que se produzcan debido a la alta incidencia que se está produciendo del virus en la población en general debido al elevado nivel de contagiosidad de la variante Ómicron", según ha argumentado en una nota de prensa la responsable sindical.

Asimismo, desde CSIF Educación Andalucía se demanda a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta un refuerzo de la plantilla docente, especialmente en Educación Infantil, que abarca alumnado de 3, 4 y 5 años, para "afrontar con mayores garantías de seguridad" la situación actual de la pandemia y para extremar las medidas frente al virus de la Covid-19.

García ha apuntado que "la esta etapa educativa está compuesta por alumnado que aún no se ha vacunado ni se puede vacunar por el momento, ya que el suero pediátrico está indicado a partir de los 5 años". Además, ha recordado que en la población de esta franja de edad inferior a seis años no es obligatorio el uso de mascarilla, lo que hace que las posibilidades de contagio y propagación del virus se incrementen considerablemente en las aulas donde el alumnado no usa esta barrera de protección.

En este sentido, la responsable de CSIF Educación Andalucía ha explicado que, si bien la organización sindical firmó un acuerdo con la Administración educativa sobre recursos humanos para el curso 2021-2022, "es la propia evolución de los acontecimientos, con el incremento de contagios y la subida de la incidencia, la que hacen necesarios más efectivos fundamentalmente en dicha etapa educativa, donde son necesarios más apoyos para poder afrontar con más garantías la situación".

Por su parte, FSIE- Andalucía, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, ha expresado su preocupación ante la vuelta a las clases para iniciar el segundo trimestre. "Ya denunciamos --ha apuntado-- que en los primeros días del mes de diciembre se procedió por parte de la Consejería de Educación y Deporte a la interrupción de la autorización de sustituciones para el personal docente y que algunos centros finalizaron el trimestre en una situación crítica por no contar con docentes sustitutos en diciembre".

"Es por ello que ahora exigimos la máxima celeridad de la Administración para que se autoricen las sustituciones desde el primer día, sin excepciones, ante las más que probable avalancha de bajas laborales por Covid", ha abundado la federación, que ha añadido que el "hecho de la demora en las sustituciones, perjudicial ya para la calidad educativa en tiempos 'normales', puede ocasionar, en la situación pandémica que vivimos, un daño irreparable al alumnado del sistema educativo público andaluz, que ya ha soportado en cursos anteriores unas vicisitudes extremas y que se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad educativa".

Además, desde FSIE-Andalucía han reiterado, en un comunicado, que se hace "imprescindible" un aumento de los recursos humanos y materiales, "tras el recorte sufrido en este curso a la mitad del personal de apoyo y refuerzo Covid". "Hemos defendido que deberían haberse mantenido todos los refuerzos del profesorado que tuvieron los centros concertados en el curso 2020/2021. Es más, creemos imprescindible la consolidación de este aumento de plantilla para mejora del funcionamiento de los centros concertados. La circunstancia educativa actual en tiempos de pandemia está provocando situaciones en los centros que dificultan la atención adecuada del alumnado, especialmente cuando se producen contagios o confinamientos preventivos de docentes afectados por Covid".

CSIF EXIGE LA REALIZACIÓN DE TEST MASIVOS ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS

Asimismo, CSIF ha exigido a la Administración educativa la adquisición de purificadores para las aulas de los centros andaluces y medidores de CO2 como medida preventiva para frenar la expansión del virus. Además, el sindicato ha solicitado la realización de test masivos tanto entre el profesorado como entre el alumnado ante la vuelta a las aulas andaluzas.

"Desde CSIF Educación defendemos la presencialidad pero siempre con seguridad, lo que conlleva, dada la situación pandémica que atravesamos, replantearse e intensificar una serie de cuestiones que entendemos que son fundamentales para unas mayores garantías para el conjunto de la comunidad educativa", ha concluido Elena García.