CSIF inicia la recogida de firmas para la devolución de pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 a empleados públicos

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SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado este lunes la recogida de firmas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la organización para reclamar la devolución de las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 a las empleadas y empleados públicos andaluces. El inicio del período de recogida de firmas se produce después de que la Mesa del Parlamento admitiese a trámite la ILP registrada el pasado mes de julio y tras recibir la autorización de la Junta Electoral de Andalucía.

Así, la iniciativa entra en una nueva fase, tal y como establece la ley, que durará un máximo de seis meses. El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, integrante de la Comisión Promotora, ha señalado que la ILP busca promover la tramitación de una Proposición de Ley que pueda ser debatida en el Parlamento "para poner fin a una situación injusta que afecta directamente a los bolsillos de aproximadamente 300.000 empleadas y empleados públicos andaluces"; asimismo, el sindicato calcula que la deuda asciende "a una media de 2.000 euros por trabajador, siempre teniendo en cuenta las circunstancias laborales y retribuciones específicas de cada persona", según ha destacado el sindicato en una nota de prensa.

Girela ha subrayado que la recogida de firmas es "un paso muy importante, por lo que vamos a movilizar todos nuestros recursos para conseguir el respaldo necesario y que esta iniciativa avance para restablecer unos derechos económicos pendientes desde hace más de una década".

El sindicato ha recordado que estos recortes fueron consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía en 2012, "en un contexto económico excepcional y que ya no existe".

Además, la situación actual se deriva del incumplimiento por parte de la Administración andaluza del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad en el empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público, que recogía, entre otras medidas, la restitución de dicho concepto retributivo.

Girela ha criticado que, de todas las comunidades que aprobaron dichos recortes, "Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución". Por todo ello, CSIF ha abanderado durante años esta reivindicación, incluyendo movilizaciones por toda Andalucía, así como reuniones con los distintos grupos políticos.

"También solicitamos un encuentro con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que no llegó a recibirnos", ha explicado Girela.

Fue en septiembre de 2023 cuando el sindicato inició concentraciones en las ocho provincias bajo el lema La Junta no cumple, que continuaron el 4 de octubre del mismo año con una multitudinaria protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla. Unos meses después, el 4 de marzo de 2024, CSIF volvió a movilizarse en las ocho provincias para reclamar el cumplimiento de esta reivindicación y denunciar la falta de avances por parte de la Administración autonómica.

De igual modo, el sindicato ha recordado que, con la Ley de Presupuestos para 2025, el Gobierno andaluz derogó, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Ley 3/2012, que establecían medidas de reducción retributiva para los ejercicios 2013 y 2014, dejando así sin efecto los recortes a los altos cargos de la Administración.

Para Girela resulta "injustificable" que el Gobierno andaluz no dudase en derogar la normativa necesaria para subirse el sueldo, pero no reparase en que "las empleadas y empleados públicos tienen derecho a cobrar lo que es suyo"; asimismo, el dirigente sindical ha incidido en que "el propio Juanma Moreno se comprometió en sede parlamentaria, cuando era líder de la oposición, a devolver las pagas extra, pero una vez elegido presidente ya no lo vio una prioridad".

Por último, CSIF ha hecho un llamamiento a los empleados públicos andaluces, así como al conjunto de la ciudadanía, para que respalden la iniciativa con su firma "y se ponga fin a una injusticia con quienes sostienen nuestros servicios públicos".