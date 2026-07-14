CSIF-A insta al consejero de Sanidad a impulsar mejoras salariales y reforzar las plantillas del SAS

Archivo - La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a abordar mejoras salariales y un refuerzo de plantillas durante esta nueva legislatura. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado este martes al consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a abordar mejoras salariales y un refuerzo de plantillas durante esta nueva legislatura. En una nota de prensa, el sindicato ha valorado de manera "positiva" la continuidad de Sanz al frente de la Consejería, puesto que "desde su llegada se recuperó un diálogo social que se había perdido con sus predecesoras".

Sin embargo, "existen muchos temas pendientes de cerrar o abordar que han de afrontarse con urgencia porque el estado de la sanidad andaluza sigue siendo muy delicado", ha aclarado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela. Asimismo, la organización ha mostrado su rechazo "a cualquier medida que abra la puerta a una mayor privatización de la sanidad a través de nuevos conciertos en vez de destinar el presupuesto a reforzar nuestro sistema público de manera directa". Entre las prioridades del sindicato figura la puesta en marcha de medidas que permitan retener y recuperar el talento perdido en los últimos años.

CSIF ha solicitado recientemente la convocatoria de una Mesa Técnica de Retribuciones para abordar los importantes desequilibrios existentes entre distintas categorías profesionales, así como para corregir la brecha retributiva que mantiene Andalucía respecto a otras comunidades autónomas. Esta situación continúa expulsando a profesionales hacia otros servicios de salud con mejores condiciones laborales y económicas, por lo que "es imprescindible si queremos frenar la pérdida de profesionales y garantizar la estabilidad de las plantillas".

Asimismo, CSIF ha recordado que, aunque el nuevo Estatuto Marco para el personal de la sanidad se negocia en el ámbito estatal, la Junta de Andalucía dispone de competencias para avanzar en cuestiones como las retribuciones, la jornada laboral o las medidas de conciliación, por lo que reclama a la Administración andaluza que impulse estas mejoras sin esperar a la conclusión de la negociación nacional.

También en materia salarial, la central sindical ha impulsado recientemente una Iniciativa Legislativa Popular para promover la tramitación de una Proposición de Ley que permita a las empleadas y empleados públicos recuperar la parte autonómica de las pagas extra detraída de sus nóminas en 2013 y 2014 como consecuencia de las medidas extraordinarias de reducción retributiva aprobadas por la Junta de Andalucía.

Por otro lado, CSIF también ha exigido el desarrollo completo del Pacto para la mejora de la Atención Primaria suscrito en 2023 entre la Junta y los sindicatos, cuyo grado de ejecución sigue siendo "insuficiente". Girela ha calificado de "prioritario e improrrogable" llevar a cabo las actuaciones comprometidas para reforzar el primer nivel asistencial del sistema sanitario y para mejorar la atención a la ciudadanía.

Entre las medidas pendientes, la Central Sindical destaca el desarrollo efectivo de las competencias del personal administrativo de apoyo a la gestión asistencial, el refuerzo del personal en Salud Mental mediante el incremento de psicólogos, enfermeras especialistas y psiquiatras, así como la integración definitiva de los dispositivos de apoyo en los Equipos Básicos de Atención Primaria.

Además, CSIF ha denunciado que las plantillas del SAS siguen trabajando con una importante sobrecarga laboral por, entre otros factores, la insuficiente cobertura de bajas y permisos retribuidos, que en algunos servicios apenas alcanza el 30%, lo que repercute directamente en las condiciones de trabajo y la calidad asistencial.

Igualmente, la organización ha reclamado una mayor transparencia en los criterios y el procedimiento de asignación del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP), así como la resolución de las incidencias que vienen registrándose en distintas aplicaciones del SAS, como las detectadas durante el proceso de autobaremo de carrera profesional.

Por último, CSIF ha insistido en la necesidad de implantar las horas de solape en todas las categorías profesionales en las que exista relevo entre turnos, una medida demandada por los trabajadores y que "contribuiría a mejorar la continuidad asistencial y la seguridad tanto del personal como de los usuarios".