CSIF-A manifiesta un recorte "injustificable" de más de 5.300 vacantesen el Concurso General de Traslados de Educación

Archivo - Estudiantes reunidos. Imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha manifestado un recorte "injustificable" de más de 5.300 vacantes en el Concurso General de Traslados de Educación (CGT) del curso 2025/2026, "que este año tiene carácter autonómico".

Según ha detallado CSIF-A en una nota, "la cifra presentada es claramente insuficiente y muy alejada de las demandas reales del sistema educativo andaluz y de la legítima movilidad del profesorado". Así, a juicio del sector de Educación de CSIF-A, "es prioritario que la Administración oferte el máximo número de vacantes para reducir el alto porcentaje de provisionalidad que sufre la plantilla docente de Andalucía".

Por otro lado, la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha revelado que "los datos son contundentes" y ha explicado que en el último concurso de ámbito autonómico --en el curso 2023/2024 con características similares al concurso de este año-- salieron 12.514 vacantes, mientras que "en este curso escolar hay de manera provisional 7.191 plazas, casi la mitad".

En concreto, la presidenta ha detallado que en la convocatoria actual han dejado de ofertarse más de 3.400 vacantes --un 45% menos-- para para docentes de Secundaria (Cuerpo 590) y alrededor de 1.100 --casi un 35% menos-- para maestros (Cuerpo 597)".

De igual modo, en el caso de la Escuela Oficial de Idiomas el recorte supera el 81% y en Música y Artes Escénicas es superior al 61%, lo que "evidencia la gran disminución de vacantes", según la organización sindical.

Así, "este descenso no puede justificarse por razones de planificación educativa y evidencia una falta de compromiso con la estabilidad de las plantillas en la educación pública", ha señalado García, que también ha recordado que el Concurso General de Traslados es "la principal vía para dotar de estabilidad a las plantillas docentes y para hacer posible la movilidad del profesorado".

Por todo ello, CSIF ha exigido la "previsión inmediata al alza de las vacantes ofertadas en la resolución provisional, al menos hasta alcanzar las cifras del último concurso autonómico". Asimismo, ha pedido una revisión de los criterios establecidos en la determinación de vacantes, --tal y como ya exigió en la Mesa Sectorial convocada al efecto-- "con el fin de que salgan todas las vacantes posibles a concurso de traslados y no se amorticen plazas".

Del mismo modo, la Central Sindical ha emplazado a la Administración a que "adquiera un compromiso real con la reducción de la alta provisionalidad que sufre la plantilla docente en Andalucía". Ante esta realidad, CSIF Educación Andalucía ha exigido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que oferte "el mayor número posible de cara a la publicación de las vacantes definitivas" y, también, ha instado a los docentes que conozcan alguna vacante que no haya salido a que "realicen las correspondientes alegaciones en el plazo habilitado para ello con el fin de revertir la situación".

Por último, CSIF ha defendido que "la educación pública no puede sostenerse sobre plantillas insuficientes ni con el alto índice de provisionalidad que sufre el profesorado". Ante esta situación, la Central Sindical ha planteado en las diferentes mesas de negociación que "es necesario y prioritario acercar las plantillas orgánicas a las plantillas de funcionamiento para favorecer la estabilidad del sistema educativo público andaluz".