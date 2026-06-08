CSIF se moviliza para exigir un refuerzo de personal y mejoras en las condiciones laborales en la Agencia Tributaria. - CSIF

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha movilizado este lunes frente a la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en Andalucía, ubicada en Sevilla, para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos firmados con el organismo.

Según ha informado CSIF en una nota, la concentración --que ha tenido lugar de manera simultánea en el resto de comunidades autónomas-- se ha realizado el mismo día que el sindicato ha convocado un paro de 24 horas en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en España y al que han sido llamados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla a nivel nacional --unos 6.500 en Andalucía-- entre oficinas, sedes, así como delegaciones territoriales y especiales.

Asimismo, "estas movilizaciones son consecuencia del bloqueo de la dirección de la AEAT a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales". Además, CSIF ha señalado tres puntos clave e irrenunciables para la plantilla como el desbloqueo de la carrera profesional, la regulación del teletrabajo y el reconocimiento como profesión de riesgos para el Servicio de Vigilancia Aduanera.

En este sentido, la Central Sindical, ha manifestado "la falta de efectivos en la Agencia Tributaria que se traduce en la sobrecarga de una plantilla saturada y al límite".

Por último, con la huelga de 24 horas y la concentración de este lunes concluye el calendario de protestas iniciado el pasado 6 de mayo con una movilización frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid, y que continuó el 13 y 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en toda España.