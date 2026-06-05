CSIF-A se movilizará el lunes día 8 en Sevilla para exigir mejoras laborales en la Agencia Tributaria

Imagen de archivo de una concentración de CSIF. - CSIF

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF Andalucía ha convocado el lunes 8 de junio a las 11,00 horas una concentración en Sevilla para reclamar mejoras laborales para el personal de la Agencia Tributaria: refuerzo de plantilla, desbloqueo de carrera profesional, regulación del teletrabajo y reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera.

Según ha informado CSIF-A en una nota, la concentración, que tendrá lugar también en el resto de comunidades autónomas, coincide con el paro de 24 horas convocado por el sindicato en todos los centros de trabajo en España. En concreto, la huelga comenzará a medianoche del domingo y terminará a medianoche del lunes 8 de junio.

En este sentido, CSIF ha convocado el próximo 8 de junio un paro de 24 horas para la plantilla de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de todos los centro de trabajo en España para reclamar mejores condiciones laborales.

Al hilo, el sindicato ha explicado que estas movilizaciones responde al "bloqueo" de la dirección de este organismo en la negociación sobre el desbloqueo de la carrera profesional (reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos), la regulación del teletrabajo y el reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera.

Asimismo, la organización ha criticado la "falta de efectivos" en la Agencia Tributaria y ha mencionado que "diversos estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude". Están convocados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla, que se encuentran repartidos entre oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y demás centros de trabajo por toda España.

Con esta huelga de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España.