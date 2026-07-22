CSIF-A pide a Correos garantizar la seguridad de su plantilla frente al calor y denuncia falta de personal en verano. - CSIF-A

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha pedido a Correos que garantice la seguridad y la salud laboral de su plantilla, especialmente del personal de reparto que desarrolla su trabajo diario en la vía pública, frente a las altas temperaturas que se registrarán estos días por la ola de calor en Andalucía.

Según ha informado CSIF Andalucía en una nota, el sindicato ha pedido a la empresa pública el "estricto" cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la aplicación "efectiva" del correspondiente protocolo en situaciones de altas temperaturas en todas aquellas zonas donde las condiciones meteorológicas así lo requieran, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados del estrés térmico y de la exposición prolongada al sol durante el verano.

Según ha informado CSIF-A, el protocolo de Correos establece que, cuando la Aemet activa el aviso naranja por altas temperaturas, el reparto de turno de mañana no debe prolongarse más allá de las 13,00 horas, de manera que el personal haya regresado al centro de trabajo a esa hora. De igual manera, el reparto de turno de tarde no debe iniciarse antes de las 17,00. En caso de aviso rojo, debe suspenderse el reparto a pie y en motocicleta, permitiéndose únicamente el realizado en vehículos de cuatro ruedas para los envíos registrados.

Igualmente, CSIF ha insistido en que estas medidas deben aplicarse de forma "inmediata" por los responsables de unidad cuando concurran las circunstancias previstas en el protocolo. "La protección de la salud de la plantilla no puede quedar supeditada a las necesidades del servicio ni a la falta de personal". Así, "cuando las temperaturas alcanzan niveles de riesgos, la empresa tiene la obligación de aplicar todas las medidas preventivas previstas y garantizar que ningún trabajador tenga que elegir entre cumplir con su reparto o proteger su salud", ha señalado el vicepresidente del sector de Entidades Públicas Estatales de CSIF Andalucía y coordinador autonómico de Correos.

Asimismo, el sindicato ha pedido que Correos garantice unas condiciones adecuadas en todos los centros de trabajo mediante la evaluación de los riesgos de cada puesto y la dotación de sistemas de climatización, ventilación, estores, persianas y cualquier otro elemento necesario para proteger a la plantilla frente al exceso de temperatura.

FALTA DE PERSONAL Y MAYOR EXPOSICIÓN AL RIESGO

CSIF ha manifestado que esta situación se agrava por el déficit estructural de personal que sufre Correos. Según el sindicato, actualmente falta uno de cada tres trabajadores, "una realidad que se agrava en verano por la insuficiente cobertura de vacaciones, bajas y sustituciones".

La merma de plantilla es uno de los motivos por los que CSIF ha convocado movilizaciones en Correos, que comenzarán los jueves 3 y 17 de septiembre ante las jefaturas provinciales de Correos en las ocho provincias andaluzas, al igual que en el resto de España, y culminarán en una gran concentración en Madrid el miércoles 30 de septiembre. "La falta de efectivos obliga a la plantilla disponible a asumir una mayor carga de trabajo, recorridos más amplios y una mayor permanencia en la calle durante jornadas marcadas por temperaturas extremas, incrementando de forma significativa el riesgo de sufrir estrés térmico, deshidratación, agotamiento o golpes de calor", ha advertido Gómez.

Para el sindicato, la prevención frente a las altas temperaturas pasa no solo por cumplir los protocolos existentes, sino también por disponer de una plantilla suficiente que permita organizar el trabajo de forma segura y adaptar la actividad a las condiciones meteorológicas sin comprometer la salud de los trabajadores ni la prestación del servicio.

Estas reivindicaciones se enmarcan en la campaña 'Bajo el sol, los derechos también cuentan. Frente al estrés térmico, medidas reales', impulsada por CSIF para reforzar la vigilancia del cumplimiento de la normativa preventiva en empresas y administraciones públicas. La organización ha recordado que, pese a la obligación legal desde 2023 de adoptar medidas específicas frente a fenómenos meteorológicos adversos, todavía existen importantes deficiencias en la aplicación de estos protocolos.

Por ello ha solicitado una prevención real, ya que el estrés térmico constituye un riesgo laboral "creciente". Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los accidentes laborales aumentan un 17,4% durante las olas de calor. "Hablar de altas temperaturas no es hablar únicamente de incomodidad, sino de prevención, de salud y, en algunos casos, de evitar accidentes muy graves". Por tanto, "Correos debe cumplir sus protocolos y reforzar plantillas para que el servicio público pueda prestarse sin riegos", ha concluido Gómez.