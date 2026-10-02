CSIF pide mejorar el complemento específico para los veterinarios que inspeccionan los mataderos andaluces

Archivo - Un facultativo veterinario de Medio Rural trabajando. Imagen de archivo - SIVEPA - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha reivindicado una mejora significativa del complemento específico que reciben los profesionales que inspeccionan los mataderos andaluces. En la actualidad, dicho concepto apenas supone una diferencia retributiva de 240 euros lo que, a juicio del sindicato, "en absoluto responde a la penosidad de dicho puesto de trabajo que habitualmente es desempeñado en jornadas nocturnas o de fines de semana".

Según ha informado CSIF en una nota, el sindicato ha pedido más profesionales, cobertura suficiente en todo el territorio, integración efectiva en las estructuras sanitarias y un justo reconocimiento profesional y retributivo. Además, el sindicato ha reclamado implantar medidas específicas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, así como agresiones adaptadas a las inspecciones, trabajos de campo y demás funciones de este colectivo.

Asimismo, con motivo del Día del Veterinario, que se conmemora este domingo 4 de octubre, el sindicato ha destacado la labor que los veterinarios llevan a cabo en la sanidad pública andaluza. "Se trata de una profesión esencial para proteger la salud de las personas, los animales y el medio ambiente a través de actuaciones como la prevención de zoonosis, la seguridad alimentaria, la vigilancia epidemiológica, la sanidad animal y la lucha frente a las resistencias antimicrobianas", ha destacado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela.

En este contexto, CSIF ha resaltado que está en negociaciones con la Administración andaluza en relación a distintos aspectos laborales y retributivos que afectan al colectivo de veterinarios perteneciente al llamado Cuerpo A4 del SAS. Entre ellos, se encuentran: el análisis de las necesidades de plantillas tras las nuevas exigencias de su actividad profesional y de una demanda en constante aumento. Además de la revisión de la jornada laboral (como consecuencia de la penosidad que suponen los turnos de noche) y la actualización de los criterios de aplicación en los procesos de movilidad interna dentro de cada uno de los distritos que conforman el mapa sanitario de Andalucía.

No obstante, Girela ha insistido en que "los profesionales de la veterinaria son una parte imprescindible de la sanidad pública andaluza y el hecho de que su labor muchas veces sea invisible requiere un esfuerzo por parte de la Administración para que su desempeño sea reconocido". Además, "del valor que aportan para la seguridad de la población", ha subrayado. Por este motivo, "seguiremos exigiendo mejoras en las condiciones laborales y salariales del colectivo", ha remarcado.

Por último, la Central Sindical ha recordado el concepto 'One health' (Una sola salud), utilizado a nivel internacional por entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), y que parte de la idea de que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas está estrechamente relacionada. "Esta filosofía no puede quedarse solo en palabras, sino que se necesitan hechos que mejoren las condiciones de la veterinaria en Andalucía".