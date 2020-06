CSIF pide al SAS profesionales específicos para el rastreo del virus y cree que "un curso 'on line' no basta"

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

CSIF Sanidad Andalucía ha insistido en demandar la contratación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de personal específico para desempeñar la labor "esencial" de rastreo del virus SARS CoV-2, porque aunque cree que "es positiva cualquier formación adicional en este ámbito dirigida a los profesionales que ya forman parte del sistema sanitario público andaluz", entiende que "un curso 'on line' resulta insuficiente si no hay un refuerzo del personal especializado en este tipo de tareas".

Así se ha referido este jueves el presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, al programa de autoaprendizaje virtual de rastreadores que ha anunciado la Consejería de Salud y Familias que ha comenzado a impartir ya la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y que realizarán más de 600 profesionales del sistema sanitario público andaluz.

Según un comunicado, la central sindical "teme" que la Administración sanitaria vaya a limitarse a dicho curso 'on line' que, "por mucho nivel que tenga y muy bueno que sea, de ninguna manera podrá suplir las contrataciones necesarias de personal especializado en tareas de rastreo que deberían realizarse por parte del SAS", ha indicado Girela.

Además, el sindicato "carece" de información sobre los criterios de selección de los perfiles de los profesionales a los que se ha ofrecido hacer dicho curso 'on line' y de qué manera simultanearán o adaptarán la tarea habitual que vinieran realizando con la misión de rastreo.

CSIF Sanidad Andalucía recuerda que ya reclamó hace casi un mes la contratación de más epidemiólogos, al considerar que dichos profesionales "cuentan con el perfil idóneo para llevar a cabo la ingente tarea de localizar a personas infectadas, estudiar sus entornos y aislarlas, con el objetivo último de minimizar la presencia del virus mientras llega la vacuna".

El responsable del ámbito sanitario en CSIF Andalucía espera que la Junta de Andalucía "no desvirtúe la figura del rastreador y le otorgue la importancia que realmente tiene contratando un refuerzo importante de efectivos especializados". "No queremos pensar que la Administración sanitaria se escude en un curso virtual para no llevar a cabo las contrataciones necesarias", ha añadido Victorino Girela, que ha apuntado que, por el momento, el sindicato carece de información sobre los refuerzos que la Administración sanitaria ha contratado, si es que lo ha hecho, para esta tarea.

A juicio del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, "es imprescindible dotar desde ya a la atención primaria en este ámbito con los recursos humanos necesarios, ya que tiene por delante la contención de la pandemia y facilitar una desescalada segura y efectiva, lo que implica necesariamente contrataciones suplementarias del personal necesario para tener éxito en esta labor".

Respecto al refuerzo solicitado por CSIF y aceptado por la Administración en relación a las plantillas en las unidades de Salud Laboral, Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales de los centros hospitalarios andaluces, el presidente del Sector de Sanidad de CSIF-A ha indicado que "por el momento se desconoce si se ha materializado dicho refuerzo".

Ante ello, la central sindical reitera la necesidad de que dichas unidades se refuercen para hacer frente al incremento de la actividad relacionada con seguimiento de los casos, análisis y elaboración de datos diarios (estadísticas, gráficos, etcétera), así como cambios normativos y modificaciones de los protocolos.