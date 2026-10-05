CSIF-A presenta un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante la "falta de recursos" en educación

La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García. - CSIF-A

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este lunes un Plan Integral de Mejora de la Atención a la Diversidad ante el incremento de las necesidades específicas de apoyo educativo y el insuficiente crecimiento de los recursos. Coincidiendo con el Día Mundial del Docente, el sindicato ha reclamado a la Consejería del ramo que, "más allá de los discursos, ponga en marcha medidas concretas y una planificación estable".

"La inclusión no puede quedarse en una declaración de intenciones: requiere recursos suficientes, una normativa clara y actualizada, plantillas dimensionadas de manera adecuada y condiciones laborales dignas para sus profesionales", ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, tal y como ha señalado la formación en una nota de prensa.

Según datos analizados por CSIF, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) pasó de 77.778 en el curso 2015-2016 a 120.596 en 2024-2025, un incremento del 55,05%. En el mismo período, el alumnado de enseñanzas de régimen general descendió un 6%, de 1.205.027 a 1.132.969 estudiantes.

Para García, esta evolución demuestra que "las necesidades educativas han crecido mucho más rápido que la capacidad estructural del sistema". Entre los cursos 2016-2017 y 2025-2024, los efectivos de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Orientación pasaron de 7.151 a 8.600, un 20,26% más, "muy por debajo del crecimiento experimentado por el alumnado NEAE".

"Estamos hablando de un cambio en las necesidades que tiene que atender nuestro sistema educativo. No podemos pedir una inclusión de máximos con unas condiciones que, en muchos casos, siguen siendo insuficientes para hacerla efectiva", ha advertido la responsable sindical.

El Plan Integral presentado en rueda de prensa plantea, en primer lugar, una nueva regulación andaluza de la atención a la diversidad que ordene y armonice la normativa actualmente fragmentada y dispersa, derogue las disposiciones obsoletas y establezca criterios homogéneos para los centros públicos, así como funciones claramente definidas para PT, AL, Orientación, PTIS y el resto de perfiles profesionales.

Además, el sindicato propone establecer una ratio máxima de entre 12 y 15 alumnos por profesional de PT y AL, tomando como referencia al alumnado NEAE que tenga reconocida la necesidad de intervención especializada, y avanzar progresivamente hacia un orientador por cada 250 alumnos.

"La situación de Orientación resulta especialmente significativa", tal y como ha destacado el citado comunicado, ya que en el curso 2024-2025 había 1.810 profesionales para 1.132.969 alumnos de enseñanzas de régimen general, lo que supone aproximadamente 605 alumnos por orientador. "La orientación debe tener tiempo para prevenir, no solo para apagar incendios", ha defendido García.

CSIF también reclama eliminar la compartición de los profesionales de PT y AL entre varios centros, y con frecuencia entre distintas localidades, con más de 40 alumnos y alumnas a los que atender semanalmente.

"Esta organización reduce el tiempo efectivo de atención al alumnado y dificulta la coordinación con los equipos docentes, el seguimiento continuado, el asesoramiento a las familias y la participación estable del especialista en la vida del centro", ha apuntado la responsable sindical.

El Plan Integral aborda, asimismo, la creciente relación entre las necesidades educativas y sanitarias. En el curso 2023-2024 había 2.336 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a enfermedades raras o crónicas escolarizados en centros ordinarios, 608 más que en 2019-2020.

En este sentido, CSIF considera necesario avanzar hacia una enfermería escolar con presencia estable en los centros, especialmente en aquellos que escolarizan alumnado con mayores necesidades sanitarias.

García ha subrayado que "el profesorado debe conocer las pautas para actuar ante una emergencia, pero no puede convertirse en sustituto del personal sanitario".

En cuanto al personal técnico de Integración Social (PTIS), el sindicato reclama un incremento estructural vinculado a las necesidades reales del alumnado, cobertura inmediata de vacantes, bajas y sustituciones y un avance progresivo hacia el empleo público directo.

"De las 3.812 PTIS en Andalucía, tan solo el 41% depende de Función Pública, lo que significa que se sigue recurriendo a fórmulas externalizadas para cubrir este servicio esencial", ha alertado García.

Por último, CSIF ha exigido que la mejora de la atención a la diversidad se convierta en una política planificada, estable y evaluable, y no en una sucesión de medidas aisladas. Para ello, la Administración debería publicar, además de la evolución anual del alumnado NEAE y de las plantillas de PT, AL y Orientación, información sobre las ratios de atención, la compartición de centros, los recursos de enfermería escolar, los indicadores de convivencia y bienestar y la evolución presupuestaria, diferenciando los recursos estructurales de los temporales.

"El alumnado ha cambiado y las necesidades de nuestros centros también. La respuesta no puede consistir únicamente en reaccionar cada curso. La inclusión no se decreta, se financia. La atención a la diversidad necesita recursos, planificación, estabilidad y profesionales suficientes para convertirse en un derecho efectivo en todos los centros públicos andaluces", ha concluido García.