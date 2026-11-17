Archivo - Imagen de archivo de la reunión del Comité Asesor Regional del Plan Infoca. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha propuesto un plan de medidas para paliar las deficiencias en el dispositivo Infoca, al tiempo que ha reclamado una plantilla al 100% y plenamente operativa durante todo el año para garantizar la vigilancia y la cobertura necesaria ante cualquier situación de emergencia.

El sindicato ha criticado en una nota que el personal del dispositivo Infoca se ha reducido aproximadamente un 40% tras la campaña de alto riesgo de incendios forestales, que finalizó el pasado 15 de octubre. Esto se suma a un balance negativo de dicha campaña, en la que se detectaron evidentes problemas de cobertura de personal, con unidades incompletas y bomberos pendientes de llamamiento.

Al hilo, el secretario general de CSIF en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Gregorio López, ha indicado que "la profesionalidad de la plantilla no puede seguir tapando la falta de planificación de la Agencia". Además, ha reclamado a la Administración andaluza "que se priorice y reconozca la labor de la plantilla con unas condiciones de trabajo justas".

Para CSIF existen una serie de compromisos irrenunciables como la cobertura de vacantes y bajas, una planificación anticipada de las contrataciones, mejoras salariales y agilizar las Ofertas de Empleo Público (OEP) y los procesos de selección pendientes para evitar que el agotamiento de las bolsas vuelva a dejar al dispositivo sin capacidad de respuesta para cubrir las vacantes.

Además, "es fundamental que se garantice la formación y la adaptación necesarias del personal de nueva incorporación y se dé cumplimiento a la prevención de riesgos laborales", ha asegurado.

De igual manera, CSIF ha incluido en su plan de trabajo para los próximos años la solicitud de dotaciones completas en retenes, vehículo contra incendios, Brica y puestos de vigilancia, así como la revisión de vehículos, equipos de protección, comunicaciones e instalaciones.

Paralelamente, López ha añadido que "no podemos esperar nuevamente a mayo o junio para intentar solucionar las carencias detectadas y aboga por aprovechar los meses de menor riesgo de incendio para resolver las necesidades de personal, formación, mantenimiento y prevención".

En este contexto, ha hecho referencia a las elecciones sindicales en la EMA del próximo jueves 19 de noviembre, que "será una fecha clave para que la plantilla decida qué modelo de agencia quiere". Por tanto, en CSIF "tenemos claro que ese modelo debe poner en el centro a los profesionales, sus condiciones laborales y su seguridad".

"UN VERANO CON FALTA DE PERSONAL Y MEDIOS"

CSIF ha manifestado en varias ocasiones que durante el pasado verano más de 250 bomberos forestales estuvieron pendientes de contratación en distintos momentos del período de alto riesgo, se detectaron retenes incompletos, vehículos contra incendios con un único bombero forestal conductor, déficit de personal en determinadas unidades Brica y puestos de vigilancia sin cubrir.

Para López, estas deficiencias "no pueden repetirse de nuevo en 2027, ya que reducen la capacidad operativa del dispositivo y provocan mayor presión de trabajo a los profesionales disponibles, además de incrementar su vulnerabilidad ante posibles peligros".

Este balance "claramente mejorable" debe servir, a juicio de López, para hacer recapacitar a la Administración andaluza y que, además de corregir deficiencias, prepare desde ya la campaña de 2027, ya que "la prevención y la operatividad del dispositivo no pueden plantearse exclusivamente en función de una campaña estacional".

Finalmente, el responsable sindical ha insistido en que "el esfuerzo de los trabajadores no puede seguir compensando las carencias estructurales".