CSIF reclama la contratación urgente de un coordinador de Trabajo Social Sanitario en cada provincia andaluza. - CSIF-A

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias que "cumpla su compromiso" de contratar a un coordinador de Trabajo Social Sanitario en cada provincia, medida incluida en el Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, firmado en mayo de 2023.

Con motivo del Día Internacional del Trabajo Social Sanitario, que se conmemora este próximo sábado, el sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha criticado en una nota que "este compromiso aún está pendiente a pesar de que la fecha límite para la incorporación de estos profesionales era finales de 2024.

"El SAS vuelve a demostrar, con otro de sus habituales incumplimientos, su falta de palabra tanto con sus profesionales como con la población en general", ha lamentado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, quien ha añadido que "este hecho ha de resolverse con urgencia. La contratación de los ocho coordinadores provinciales de Trabajo Social no es sino un primer paso que ya debería estar más que dado, porque lo que realmente necesitamos y reclamamos en Andalucía es un coordinador en cada distrito sanitario".

La Central Sindical ha destacado la labor "esencial" de estos profesionales en el abordaje de los factores sociales que condicionan la salud, la enfermedad, la recuperación y la continuidad asistencial de pacientes y familias. "Dependencia, discapacidad, soledad, violencia, precariedad económica, ausencia de apoyos o dificultades para afrontar los cuidados forman parte de situaciones que requieren una respuesta sanitaria integral, por lo que resulta evidente que su consideración no puede quedar al margen de la atención sanitaria", ha explicado Girela.

Al mismo tiempo, el sindicato ha alertado de que el reciente incremento de plantilla en Andalucía, relativo al desarrollo del citado Pacto por la Atención Primaria, no está suponiendo un aumento real de la plantilla estructural. "Es triste decir que muchas de esas incorporaciones se han destinado a cubrir vacantes por jubilaciones y bajas y no a aumentar realmente el número de efectivos disponibles en una categoría cada vez más demandada por la población", ha dicho Girela. En esa línea, el sindicato ha exigido la presencia, a tiempo completo, de un trabajador social en cada centro de salud andaluz.

El dirigente sindical ha subrayado que "vivimos en un momento de gran aumento de la demanda relacionada con factores como el envejecimiento poblacional, la dependencia o la inmigración, por lo que se hace imprescindible un crecimiento real de la plantilla de trabajadores sociales en Atención Primaria".

Sin embargo, la realidad dice que, en Andalucía, "siguen existiendo cerca de un centenar de centros de salud sin este perfil profesional, lo que en no pocas veces está implicando que sus funciones y competencias sean asumidas por otros profesionales ajenos al ámbito de lo social".

CSIF también ha recordado que el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema de Salud Público de Andalucía, publicado en 2020, busca darle un papel preponderante a este personal. En este sentido, el citado documento incluye que "especialmente en el ámbito de Atención Primaria se contará con la colaboración de los trabajadores sociales como agentes clave para la comunicación con colectivos potencialmente conflictivos en determinadas zonas, con el objetivo de prevenir futuros problemas".

Pese a todo, Girela ha advertido de que "nos encontramos con una curiosa paradoja, pues, mientras la dotación efectiva de plantillas no esté realmente cubierta, los trabajadores sociales no pueden dedicar el tiempo necesario de su jornada laboral a llevar a cabo dichas funciones. De ese modo, una vez más, este problema solo se solventará a través de una contratación justa".

Además, CSIF sigue manteniendo una reivindicación histórica para que los trabajadores sociales sean reconocidos, cuanto antes, como personal sanitario. Al respecto, durante 2026 se han producido avances que refuerzan el criterio del sindicato. Así, el Ministerio de Sanidad abrió el proceso para modificar la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), con el objetivo de revisar la clasificación, las funciones y la ordenación de las profesiones sanitarias.

Además, la proposición de ley que plantea reconocer el Trabajo Social como profesión sanitaria titulada y regulada cuando se ejerza en el ámbito sanitario ya ha sido remitida a la Comisión de Sanidad, con competencia legislativa plena, y se encuentra en fase de presentación de enmiendas. Para Girela "se trata de un avance importantísimo para terminar reconociendo a nivel jurídico lo que es una realidad en el sistema: que los trabajadores sociales son personal sanitario y, al mismo tiempo, ordenar y adaptar a los nuevos tiempos sus funciones, competencias y responsabilidades".

Una vez que estos profesionales sean definitivamente reconocidos como personal sanitario conseguirán un "pleno acceso" a herramientas fundamentales como la historia clínica y serán "plenamente integrados" en los equipos multidisciplinares. Igualmente, resolverán un "agravio histórico" en términos de carrera profesional pues, a día de hoy, al no tener tal consideración, "sufren un perjuicio económico de hasta 1.500 euros anuales respecto a profesionales sí reconocidos como sanitarios también del grupo A2".