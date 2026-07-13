Archivo - CSIF-A reclama un plus de penosidad y peligrosidad para el personal de seguridad privada en los centros del SAS. - JUNTA - Archivo

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a la Junta de Andalucía la creación de un plus específico de penosidad, peligrosidad y riesgo sanitario para el personal de seguridad privada que presta servicio en los hospitales y centros de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El sindicato ha señalado en una nota que estos profesionales desarrollan una labor esencial en un entorno especialmente complejo, caracterizado por una "elevada exposición" a situaciones de tensión, intervenciones en incidentes violentos y riesgos derivados de la propia actividad asistencias, circunstancias que justifican el reconocimiento a su trabajo con un complemento retributivo específico.

La petición del sindicato se produce en un contexto de incremento continuado de las agresiones registradas en el ámbito sanitario andaluz. Según los datos de la propia Consejería de Sanidad, en 2025 se alcanzó el mayor número de agresiones contabilizadas desde que existen registros oficiales, hasta alcanzar las 1.926, siendo 387 de ellas de carácter físico y 1.589 de carácter no físico; no obstante, CSIF ha subrayado que el personal de seguridad privada no aparece reflejado en estas estadísticas al tratarse de trabajadores y trabajadoras de empresas adjudicatarias, pese a que intervienen de forma directa en la contención de muchos estos episodios violentos.

En este sentido, el sindicato ha registrado un escrito ante la Administración en el que indica la necesidad de que se reconozca la especial penosidad y peligrosidad inherentes al desempeño de estos profesionales, cuya actividad implica además una exposición habitual a riesgos biológicos y situaciones de elevada carga física y psicológica.

"Los vigilantes de seguridad forman parte del funcionamiento diario de los centros sanitarios y asumen responsabilidades esenciales para garantizar la seguridad de profesionales y usuarios, pero esa labor no tiene un reconocimiento retributivo acorde con las condiciones en las que desempeñan su trabajo", ha explicado Raúl Álvarez, responsable autonómico de Seguridad Privada de CSIF Andalucía.

Además, el sindicato ha recordado que ya existen precedentes de complementos retributivos similares en otros servicios externalizados vinculados al ámbito sanitario, como el de la limpieza de centros, e incluso en determinadas licitaciones públicas, por lo que considera "plenamente viable incorporar esta medida a los futuros contratos del servicio de vigilancia de los centros sanitarios andaluces".

Entre las propuestas de CSIF figura la incorporación obligatoria de este plus en los pliegos de contratación, de forma que todas las empresas adjudicatarias estén obligadas a abonarlo a su plantilla con independencia de la provincia donde presten servicio; asimismo, solicita el reconocimiento formal de la laguna estadística que afecta al colectivo de seguridad privada en los sistemas de registro de agresiones del SAS e insta a la Administración a adoptar mecanismos de notificación y seguimiento específicos que permitan disponer de una radiografía real de los riesgos a los que se enfrenta el colectivo.