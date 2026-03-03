CSIF reconoce con cinco premios a los mejores empleados públicos del año en Granada

Los presidentes de CSIF en Andalucía y Granada, Germán Girela y Victoria Eugenia Pineda - CSIF

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CSIF Granada ha anunciado los cinco premios a los mejores empleados públicos del año para reconocer su vocación y compromiso con la ciudadanía. En su séptima edición, el objetivo de estos galardones es fortalecer la figura de los empleados públicos de la provincia.

Los premios se entregarán en una gala organizada por CSIF el próximo 23 de abril con cinco reconocimientos y dos menciones especiales, según ha detallado el sindicato en una nota de prensa.

Con motivo del Día del Empleo Público, que se conmemora cada 3 de marzo, los presidentes de CSIF en Andalucía y en Granada, Germán Girela y Victoria Eugenia Pineda, han anunciado en rueda de prensa las cinco personas y colectivos galardonados.

Pineda ha señalado que estos premios son "un aplauso a todas las personas que trabajan en las administraciones públicas de la provincia granadina" y ha reivindicado la necesidad de dignificar la labor pública por su carácter vertebrador y como sustento del Estado de Bienestar.

"Cuando hablamos de estos galardones ponemos cara y voz a los docentes que enseñan a nuestros hijos e hijas en los centros educativos, a los profesionales que nos atienden en las urgencias sanitarias, a los policías que nos protegen en la calle, pero también a aquellos servidores públicos que permanecen más a la sombra y que muchas veces desconocemos, como pueden ser los que mantienen las presas hidráulicas, tramitan expedientes de discapacidad o participan en investigaciones científicas", ha subrayado la presidenta de CSIF Granada.

Los premios al Empleado Público del Año en Granada, galardón organizado por séptimo año por el sindicato CSIF como mayoritario en la Administración Pública, estarán representados en esta ocasión por profesionales de la enseñanza pública, la sanidad hospitalaria, la Administración General del Estado y la Administración Local así como personal de Correos.

Germán Girela ha agradecido la acogida de estos premios tanto en Granada como en otras provincias andaluzas, como Huelva y Jaén, que este año celebrarán su novena y tercera edición de los premios respectivamente.

De este modo, CSIF Granada reconocerá a dos profesores del IES Jiménez de Quesada de Santa Fe, Eva Domínguez y Leopoldo Valverde, por la puesta en marcha de su Programa de Mediación contra los conflictos en el aula con el apoyo del alumnado del Ciclo Formativo de Integración Social.

En el ámbito de la sanidad pública, el sindicato concederá un premio a Francisca Molina, ginecóloga del Hospital Clínico San Cecilio, referente nacional en medicina fetal. El equipo multidisciplinar de empleados públicos que trabajan en el Observatorio de Sierra Nevada recibirá otro de los galardones, al igual que los empleados y empleadas de la Unidad de Correos de Iznalloz, en reconocimiento a la figura del cartero rural.

Por último, el sindicato homenajeará a los equipos de Bomberos que operan en distintos puntos de la provincia, profesionales que permanecen en primera línea en situaciones extremas, mostrando su solidaridad con los damnificados. De igual modo, el sindicato otorgará dos menciones especiales a entidades de la provincia por su labor social que se conocerán en la gala de entrega de premios al mejor Empleado Público del Año en Granada.

El presidente de CSIF-A ha señalado que "las personas y colectivos premiados son una perfecta representación del talento, el compromiso y la vocación de las empleadas y empleados públicos, que se acentúan aún más en circunstancias excepcionales".

En este sentido, se ha referido al temporal vivido hace unas semanas, "que puso de manifiesto la importancia de contar con unos servicios públicos fuertes para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y ahí estaban una vez más los servidores públicos para proteger a la población".

Girela ha recordado que la labor que realizan las trabajadoras y trabajadores del sector público "es indispensable para el progreso en nuestra sociedad y por eso CSIF trabaja a diario para que sean reconocidos con salarios y condiciones dignas".

Para el presidente de CSIF-A "todos, políticos, sociedad civil y ciudadanía en general, debemos asumir la responsabilidad de defender los servicios públicos, porque son lo que nos une y nos iguala y de defender a quienes los mantienen en pie. La inversión en lo público no es un gasto, sino una garantía de desarrollo y futuro".