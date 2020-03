CSIF señala que personal de museos y residencias de tiempo libre trabajan y no son servicios esenciales ante coronavirus

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este miércoles "mayor determinación" a la Junta de Andalucía en sus medidas para determinar la actividad de los empleados públicos, así como "la elaboración de unas instrucciones más precisas", por lo que ha exigido a la Junta de Andalucía que todos las empleadas y empleados públicos que trabajen dentro de la administración autonómica y que no pertenezcan a servicios esenciales permanezcan confinados en sus casas hasta que acabe esta situación excepcional.

Según la central sindical, "en el momento actual se aprecian órdenes contradictorias contra dichas instrucciones en sedes administrativas, como por ejemplo en museos o residencias de tiempo libre, donde se determinan servicios esenciales que van en contra de las disposiciones acordadas por la Junta de Andalucía, y por tanto la Secretaría General para la Administración Pública debería ordenar el cierre definitivo de dichos centros".

El Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF ha indicado a través de una nota diversos ejemplos de trabajadores que están en sus puestos de trabajo cuando no pertenecen a los sectores esenciales que estableció la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior en la orden de 15 de marzo. directivos que tengan trabajando a personal que no esté desempeñando un servicio esencial para la ciudadanía, o para el funcionamiento imprescindible de la propia Administración, es una imprudencia que va en contra de todos aquellos magníficos profesionales que se están jugando la vida por los demás y que no ayuda a contener las posibilidades de contagio y expansión del COVID-19", según ha señalado el Sector de Administración General de la Junta de Andalucía del sindicato.

El sindicato ha recordado que el propósito debe ser "contener lo antes posible el Covid-19 y colaborar así con el personal que está luchando en primera línea contra este virus y poniendo sus vidas en peligro, así como con aquellos trabajadores que garantizan la seguridad en estos momentos".

CSIF-A ha reclamado a la Administración autonómica "una mayor determinación en su actuación y la elaboración de unas instrucciones más precisas, por responsabilidad social, para que todos los centros dependientes de ella reduzcan en lo posible la permanencia de empleados en sus puestos habituales, poniendo al alcance de su personal, cuando sea posible, instrumentos para el teletrabajo".

"Hay mucho en juego y lo que no se puede permitir es que por parte de algunas direcciones de centros se incumplan las instrucciones dadas tanto por la Secretaría General para la Administración Pública como por el mismo consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior", ha afirmado el sindicato.

"Al mismo tiempo, en un mundo donde se apuesta por las nuevas tecnologías, es un sinsentido el que, en esta situación y después de que se hayan suspendido los plazos en la mayoría de los procedimientos administrativos, haya registros presenciales cuando se puede usar el telemático para asuntos urgentes", ha mantenido el Sector AGJA de CSIF.

Sobre la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por las empresas andaluzas que se acogen a las medidas decretadas por el Gobierno de la Nación, CSIF ha considerado que también se podrían presentar de forma telemática para "evitar concentrar número importante de personal funcionario a sus centros de trabajo cuando ya se encontraban cumpliendo la cuarentena, lo que supone ponerlos en un mayor riesgo de contagio".