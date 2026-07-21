CSIF solicita una disminución de ratios, negociar un nuevo acuerdo retributivo y reforzar recursos educativos

Archivo - Manifestantes de CSIF durante una concentración. Imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública andaluza, ha trasladado a la Consejería de Educación las prioridades del sistema educativo público para esta nueva legislatura, entre las que destacan la disminución de ratios, la negociación de un nuevo acuerdo retributivo para el profesorado y el refuerzo de los recursos destinados a los centros educativos.

Según ha informado CSIF en una nota, en una reunión bilateral entre ambas partes, en la que han participado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, y la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, el sindicato ha defendido que la política educativa debe sustentarse en el diálogo, la negociación colectiva y el reconocimiento de la labor que desempeñan diariamente los profesionales de la enseñanza pública.

Para García, "la educación pública es uno de los ejes vertebradores del Estado de Bienestar y la principal garantía de igualdad de oportunidades, inclusión y cohesión social". Por tanto, "la Administración debe hacer una apuesta decidida por ella con más inversión y mejores condiciones laborales para quienes la sostienen", ha señalado.

Entre los asuntos planteados, CSIF ha manifestado la supresión de más de 2.800 unidades en la enseñanza pública andaluza entre el curso 2019/2020 y el curso 2025/2026 y ha advertido de que el descenso de la natalidad "no puede traducirse en un debilitamiento de la red pública". En este sentido, ha reclamado un plan de choque para frenar la pérdida de unidades y aprovechar la reducción del alumnado para "disminuir las ratios, incrementar plantillas y ofrecer una atención más individualizada".

Asimismo, el sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar la atención a la diversidad y la orientación educativa. En materia de Formación Profesional, CSIF ha manifestado que el nuevo modelo Dual está suponiendo una "creciente sobrecarga" para el profesorado, que asume funciones de coordinación, relación con las empresas, seguimiento del alumnado y resolución de incidencias "sin contar con el tiempo ni los recursos suficientes".

A esto hay que sumar la "excesiva" burocracia y continuas deficiencias del sistema Séneca, que "dificultan la gestión y la labor educativa". Por tanto, "es evidente que hay que reforzar la inversión y la planificación en la FP pública para garantizar su calidad". Además, García ha explicado que "resulta igual de preocupante el mayor crecimiento de la oferta privada frente a la red pública, una tendencia que penaliza la igualdad de oportunidades".

De igual manera, la Central Sindical ha considerado "imprescindible" contar con más financiación para mejorar las infraestructuras de los centros educativos y avanzar en las medidas de climatización.

NUEVO ACUERDO RETRIBUTIVO

En materia de condiciones salariales, García ha puesto en valor el acuerdo retributivo impulsado por CSIF en 2022, cuyo último tramo se abonó en septiembre de 2025 y que ha supuesto una mejora retributiva acumulada de entre 2.030 y 2.310 euros para los subgrupos A2 y A1, respectivamente. No obstante, el sindicato ha considerado que la culminación de este acuerdo "no puede suponer el final de las mejoras salariales".

Por ello, ha reclamado la apertura de una negociación para alcanzar un nuevo acuerdo retributivo que permita equiparar las remuneraciones del profesorado andaluz, que vuelven a estar en el furgón de cola, con las de las comunidades autónomas que mejor retribuyen a sus docentes. "Andalucía debe aspirar a contar con el profesorado y los equipos directivos mejor retribuidos del país". Así, "la dignificación de la profesión docente pasa también por una mejora salarial que reconozca la responsabilidad y la dedicación de nuestros profesionales", ha afirmado.

En esta línea, CSIF ha reiterado la petición registrada ante la Consejería el pasado mes de marzo para iniciar la negociación para implantar el sexto sexenio, así como la revisión al alza de las cuantías de los sexenios actuales, con el objetivo de poner en valor la formación permanente, la experiencia profesional y la prolongación de la vida laboral del profesorado.

Igualmente, CSIF ha reclamado un mayor reconocimiento para los equipos directivos ante el incremento de cada vez más responsabilidades y la sobrecarga que les genera. Por ello, ha pedido más recursos humanos y organizativos; una reducción de la carga burocrática y la consolidación de los complementos retributivos para todos sus integrantes.

Además, durante el encuentro también se ha analizado el desarrollo del Acuerdo de 16 de julio de 2025 para la mejora del sistema educativo y de las condiciones laborales del personal docentes no universitario. CSIF ha destacado la importancia de seguir impulsando las medidas recogidas en dicho acuerdo conforme a los plazos establecidos con las organizaciones sindicales firmantes, con el objetivo de que sus avances repercutan de manera efectiva en el profesorado, el alumnado y el funcionamiento de los centros públicos.

Por otra parte, el sindicato ha reiterado su rechazo a cualquier iniciativa que pueda debilitar la enseñanza pública, entre ellas una posible extensión de la concertación del Bachillerato. Para CSIF, cualquier ampliación de la oferta educativa debe realizarse fortaleciendo los institutos públicos, sus plantillas y sus recursos. "Nuestro compromiso es seguir defendiendo un sistema educativo público fuerte, suficientemente financiado y con profesionales reconocidos y bien remunerados". Por tanto, "esa seguirá siendo la hoja de ruta de CSIF en todas las mesas de negociación", ha concluido García.