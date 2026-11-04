CSIF-A traslada a Sanz su reivindicación de recuperar las pagas extra de 2013 y 2014

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha trasladado este miércoles al Gobierno andaluz sus principales reivindicaciones en defensa de los servicios públicos y las condiciones laborales de sus profesionales, durante una reunión mantenida este miércoles entre el presidente del sindicato, Germán Girela, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

En un mensaje publicado en sus redes sociales recogido por Europa Press, Sanz ha valorado el encuentro para "mantener abierto el diálogo y seguir trabajando conjuntamente en los asuntos que afectan a los empleados públicos y al conjunto de los trabajadores. La escucha y la colaboración son fundamentales para avanzar".

Entre los asuntos planteados por el sindicato ha ocupado un lugar "prioritario" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CSIF para reclamar la devolución de la parte autonómica de las pagas extraordinarias detraída en 2013 y 2014 al personal púbico andaluza. La iniciativa, admitida a trámite por la Mesa del Parlamento y que pronto iniciará la recogida de firmas, busca "saldar una deuda" que, según las estimaciones del sindicato, asciende a una media de 2.000 euros por profesionales y que continúa pendiente más de una década después.

El de este miércoles es el primer encuentro institucional de CSIF con el Gobierno andaluz en la actual legislatura, una reunión que, en palabras de Girela, supone "una oportunidad para reforzar la interlocución con el Ejecutivo autonómico y abordar cuestiones fundamentales para el presente y el futuro de las administraciones públicas andaluzas y sus profesionales".

En relación con la pagas extras, Girela ha señalado que se trata "de una cuestión de justicia con miles de empleados públicos andaluces que todavía no han recuperado las cantidades que les fueron detraídas, a pesar de que en julio de 2018 se firmó un acuerdo que recogía, entre otras medidas, la restitución de estas retribuciones. Y teniendo en cuenta el reiterado compromiso del presidente Juanma Moreno cuando era líder de la oposición".

El dirigente sindical ha recordado que, de todas las comunidades que aprobaron este recorte, "Andalucía es la única que ni siquiera ha iniciado su devolución". CSIF también ha defendido la necesidad de abrir y ampliar la participación institucional en Andalucía, de manera que se reconozca la pluralidad de la representación sindical existente y se permita a más organizaciones participar en los espacios de diálogo y negociación con la Administración.

El sindicato considera que la representatividad real de las organizaciones debe tener un reflejo adecuado en la concertación social. "No es de recibo que, por ejemplo, CSIF no tenga cabida en el diálogo social a pesar de ser el sindicato mayoritario en las administraciones públicas. Hay que superar un modelo que no refleja suficientemente la pluralidad sindical existente y que limita la participación de una parte muy importante de las personas trabajadores en asuntos que les afectan", ha referido Girela.

Otro de los ejes de la reunión ha sido la necesidad de reforzar los servicios públicos con plantillas suficientes, recursos adecuados y condiciones laborales que permitan prestar una atención de calidad a la ciudadanía. Para CSIF, el fortalecimiento de las administraciones y de los servicios esenciales pasa necesariamente por reconocer el trabajo de sus profesionales y atender las necesidades de personal existentes.

Desde su independencia y autonomía, el sindicato ha trasladado a Sanz su voluntad de mantener una relación institucional basada en el diálogo, la colaboración y la búsqueda de soluciones; no obstante, la disposición al entendimiento "es compatible con una defensa firme de nuestras reivindicaciones sindicales", ha subrayado Girela.