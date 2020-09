CSIF-A urge a hacer "efectiva" la subida salarial del 2% "pactada" para los 8.000 trabajadores de Correos en Andalucía

SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Andalucía ha reclamado este jueves para los 8.000 trabajadores de Correos en Andalucía el cobro de la subida salarial del 2% "pactada" para los empleados públicos, que "aún no se ha hecho efectivo".

Así lo ha trasladado este jueves CSIF-A en una nota en la que su presidenta del Sector de Entidades Públicas Estatales, Dolores Carrión, ha advertido de que "la pandemia no puede ser excusa para materializar una subida que CSIF firmó en marzo de 2018 para todos los empleados públicos y que está cuantificada y autorizada por Hacienda".

En concreto, se trata de una subida fija media entre 35 euros mensuales y 490 anuales, y que "ya sólo falta ingresar en las nóminas de los empleados de Correos, como se hizo con los de otras administraciones," según ha subrayado la responsable sindical, que ha precisado que esta subida salarial está "pendiente con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año".

CSIF Andalucía remarca que los empleados de Correos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de "entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010", y reivindica la "labor ejemplar y de servicio público" que dichos trabajadores han llevado a cabo "durante el confinamiento, como servicio esencial, y el que siguen realizando en el marco de esta pandemia" del coronavirus.

Así las cosas, desde CSIF avisan de que "no consentirán que ahora no se respete lo que está firmado", y el sindicato "estudiará cualquier medida a adoptar en Correos y en las empresas públicas en las que no se ha llevado a cabo esta subida salarial".