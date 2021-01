CSIF valora el "compromiso" de la Junta de extender el teletrabajo a funcionarios en zonas con la tasa superior a 1.000

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A) ha valorado "el compromiso" de la Junta de Andalucía de extender el teletrabajo a su personal en las zonas "cuya tasa acumulada supere los 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días".

Con ello, el sindicato ha explicado en un comunicado que "se daría un paso importante, dadas las circunstancias actuales de la evolución de la pandemia", en el cumplimiento del Pacto de la Mesa General del personal de la Junta de Andalucía sobre medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria por la Covid-19, ya que "es imprescindible que se amplíe la modalidad no presencial al máximo posible", aunque dicha medida "no alcance toda la amplitud que recoge el citado acuerdo".

A juicio de CSIF, la actuación de la Administración autonómica en relación al personal que de ella depende tendría "congruencia" en relación a los mensajes que lanza a la ciudadanía el propio Ejecutivo andaluz con el objetivo de contener la propagación del virus, y también en relación al endurecimiento de las medidas adoptadas al respecto.

Hasta el momento, la Junta de Andalucía mantenía "una posición de enroque" en relación a la extensión del teletrabajo entre su personal como medida preventiva y transitoria en el marco de la crisis sanitaria. De hecho, el sindicato llegó a movilizarse en todas las provincias andaluzas el pasado 3 de diciembre bajo el lema 'Por seguridad, trabajo no presencial' en demanda del cumplimiento del punto quinto del acuerdo alcanzado en Mesa General de Negociación Común.

Ante esta tercera ola, CSIF-A reclamó a la Administración andaluza que adoptase las medidas a su alcance --contenidas en el citado Pacto-- "para contribuir a disminuir la presión hospitalaria y a cumplir con el fin último de salvaguardar la salud de sus trabajadores".

CSIF-A ha explicado que, según las comunicaciones mantenidas entre el sindicato y la Administración autonómica, "ésta ha dado orden para que, de manera inmediata, las secretarías generales técnicas tanto de los Servicios Centrales de la Junta como de las delegaciones territoriales de las distintas consejerías procedan a la concesión del teletrabajo al 100% de su personal susceptible de desempeñarlo en los casos de zonas que se encuentran en alerta 4.2, es decir, con tasa acumulada superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes".