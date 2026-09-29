CTA acoge un encuentro del JRC de la Comisión Europea con los agentes andaluces para cooperar en innovación

Imagen de la reunión. - CTA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha acogido en su sede una reunión del Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea con una representación de agentes del ecosistema de innovación para analizar oportunidades de cooperación en el impulso a la I+D+i. Así, el director de la sede sevillana del JRC, Mikel Landabaso, y el responsable de Políticas de Innovación e Impacto Económico del JRC, Carlos Torrecilla, han sido recibidos por el presidente y el director general de CTA, Beltrán Pérez y Leonardo Bueno, respectivamente.

Según ha señalado la entidad en una nota de prensa, al encuentro asistieron la rectora de las Universidades de Sevilla, Carmen Vargas; el secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, Enric Milló; el director del parque científico- tecnológico Sevilla TechPark, Luis Pérez; la delegada del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque, y representantes del Ayuntamiento de Sevilla y empresas tractoras e innovadoras con relevancia en el ecosistema de innovación andaluz. Entre las empresas representadas, se encontraban Guadaltel, Iberdrola, y MP Ascesores.

Allí, el director del JRC en Sevilla ha analizado la estrategia de innovación regional con una mirada europea, al tiempo que han entablado un debate con los asistentes.

El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea es el servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión Europea (CE). Proporciona datos y evidencias científicas independientes para sustentar las políticas de la Unión Europea. Se encuentra distribuido en seis emplazamientos en cinco países europeos y Sevilla alberga una de sus sedes, con unos 400 empleados.

Por su parte, CTA es una fundación privada de apoyo a la innovación que integra más de 186 empresas y entidades innovadoras. Actúa como entidad de colaboración público-privada para la aceleración de procesos de innovación y tiene una importante actividad internacional como socio en proyectos financiados por la Comisión Europea y el mercado multilateral.