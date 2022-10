CTA, en el proyecto europeo Biotransform para acelerar la transición a sistemas circulares basados en biotecnología.

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha anunciado este viernes que el proyecto europeo Biotransform, en el que participa, acaba de comenzar con el objetivo de proporcionar a los responsables políticos europeos un marco adecuado de evaluación y desarrollo de políticas, una base de conocimientos y un ecosistema de apoyo de expertos para acelerar la transición de sistemas lineales basados en fósiles a sistemas circulares basados en biotecnología.

El proyecto ha celebrado su reunión de lanzamiento los días 19 y 20 de octubre en Viena (Austria). En ella, todos los socios presentaron sus responsabilidades en el proyecto y compartieron sus propuestas para lograr los objetivos planteados, según ha expuesto CTA en un comunicado.

El proyecto Biotransform (Transformación de la Bioeconomía Circular para las regiones mediante la habilitación de redes de recursos y gobernanza) tendrá una duración de treinta meses y su línea de trabajo estará marcada por la Economía Circular y la transición hacia la Bioeconomía. Andalucía es una de las seis regiones que participan en el proyecto como casos de estudio. Las otras regiones son: Burgenland del Norte (Austria), Macedonia Occidental (Grecia), en Finlandia, la región de Charles Spa (República Checa) y Renania del Norte-Westfalia (Alemania). En todas ellas, mediante la aplicación de un enfoque de múltiples actores, Biotransform va a desarrollar y probar su propuesta marco para establecer y desplegar sistemas circulares de base biológica.

Estos estudios de casos regionales representan varias industrias importantes y escenarios de transición para Europa, como son la silvicultura, la agroalimentación, ecosistemas lacustres, lignito y minerales, y los productos químicos. Las hojas de ruta establecidas en el proyecto considerarán las infraestructuras y los recursos regionales específicos disponibles, las vías de conversión, la logística, las políticas actuales, las estrategias y el acceso a la financiación.

SOBRE EL PROYECTO

Biotransform ha recibido financiación del programa Horizonte Europa e integra a diez entidades europeas de Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Grecia, Luxemburgo y República Checa. En el consorcio de Biotransform participan Teknologican Tutkimuskekus VTT OY (VTT), como coordinador del proyecto; Alchemia-Nova GMBH (ALCN); Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST); Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek N.V. (VITO); Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA); Cluster Viooikonomias Kai Perivallontos Dytikis Makedonias (CLuBE); Cluster Industrielle Biotechnologie EV (CLIB); Bioeast HUB CR, Z. U. (HUB); Association of Cities and Regios for Sustainable Resource Management (ACR+) y Q-Plan International Advisors PC (Q-PLAN).