Cuatro aceites de la DOP Priego de Córdoba son reconocidos por la guía italiana Flos Olei 2026

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

Cuatro aceites de oliva virgen extra (AOVE) amparados bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP) Priego de Córdoba han sido reconocidos por la italiana Guía Internacional Flos Olei 2026, una publicación de referencia en el ámbito del aceite de oliva virgen extra, reconocida mundialmente y considerada la más importante del sector.

Según la información remitida por la DOP a Europa Press, esta guía puede presentarse como "una especie de atlas olivícola en tres idiomas, que incluye hasta 500 fincas de los cinco continentes, abarcando un total de 57 países" y "la nueva edición ha vuelto a destacar la calidad del AOVE español", pues, en su ranking de las mejores producciones, los aceites de la DOP Priego de Córdoba, "la Denominación de Origen más premiada del mundo", con "más de 2.500 premios a nivel mundial", han sobresalido con puntuaciones "excelentes, reafirmando su posición entre los mejor valorados del mundo".

En esta edición las empresas de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba que aparecerán en la guía italiana son SCA Olivarera La Purísima, con 95 puntos y que comercializará su AOVE con la marca El Empiedro; Marín Serrano El Lagar SL, con 86 puntos y su AOVE Oleosubbética; Almazaras de la Subbética SL, que ha alcanzado 98 puntos y comercializará su AOVE premiado con la marca Rincón de la Subbética, y, por último, la empresa Muela-Olives SL, que 96 puntos comercializará su AOVE con la marca Venta del Barón.

Por otra parte, cabe señalar que Rincón de la Subbética, de la empresa Almazaras de la Subbética SL, también ha sido premiado en el concurso internacional Soil O-Live 2025, en la Categoría de Frutado Intenso.

El jurado ha indicado que es "un zumo que en nariz sorprende con un intenso frutado a aceituna verde, aromas a cubierta vegetal espontánea acompañada de tomatera, tronco de lechuga, hierbas aromáticas y silvestres". Además, en boca entra "dulce y muy fluido, con un picante y amargo de medio a intenso progresivo, bravos y equilibrados entre sí, retrogusto a alloza, especias e hierbas".

El proyecto Soil O-Live, financiado por la Unión Europea, busca evaluar el estado medioambiental de los suelos del olivar a gran escala en las principales zonas mediterráneas de producción de aceitunas. Además, examinará cómo la contaminación y la degradación del suelo afectan a los suelos de los olivares, investigará la conexión entre la salud del suelo y la calidad y seguridad del aceite de oliva, aplicará enmiendas eficaces al suelo y prácticas de restauración ecológica, y establecerá umbrales ecológicos estrictos para unos olivares europeos sanos.