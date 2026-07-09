Cuatro detenidos acusados de sustraer en Jaén artículos de perfumería de alta gama

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Jaén - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Jaén capital y Bailén (Jaén) a cuatro miembros de un grupo itinerante especializado en la comisión de hurtos en establecimientos de una conocida franquicia de perfumería.

La investigación se inició el pasado mes de mayo tras la denuncia del responsable de uno de los establecimientos de la ciudad de Jaén, en el que se había producido la sustracción de artículos por importe de casi 1.600 euros.

Tras diversas gestiones de investigación, los agentes detectaron un grupo perfectamente organizado, cuyos miembros llevaban a cabo un minucioso reparto de funciones y roles a la hora de cometer los hechos.

Una vez que los investigadores estaban tras la pista de los presuntos autores, detectaron que el grupo había vuelto a la ciudad de Jaén, llevando a cabo un dispositivo para interceptarlos.

De esta forma, fueron localizados cuando se encontraban actuando nuevamente en un establecimiento de perfumería de un centro comercial de la capital. A la llegada de los agentes, uno de los integrantes del grupo se dio a la fuga en el vehículo en el que se habían desplazado hasta la capital jiennense, siendo este interceptado en Bailén, portando perfumes por valor de unos 2.000 euros.

Al resto de miembros detenidos también se les intervinieron una gran cantidad de perfumes, por valor de otros 2.000 euros, procediendo a la imputación de tres delitos de hurto. La plaza en funciones del Tribunal de Instancia de Jaén, encargado del caso, ha decretado medidas cautelares para todos los detenidos.