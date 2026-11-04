Cuatro detenidos al desarticular dos puntos de venta de droga en el casco antiguo de Jaén

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado dos puntos de venta de cocaína y heroína en la barriada de La Magdalena, en el casco antiguo de Jaén. La intervención se ha saldado con la detención de cuatro personas --una mujer y tres varones--.

La denominada operación Travesía ha contado con la participación de la Brigada Provincial de Policía Judicial, el Grupo Operativo de Respuesta y la Sección de Guías Caninos, entre otros, quienes han actuado en colaboración con técnicos de la compañía eléctrica Endesa.

La investigación policial ha finalizado con dos registros domiciliarios autorizados por la autoridad judicial. Durante el transcurso de estos registros, los agentes han intervenido diversos envoltorios que contenían cocaína y heroína listos para su venta y distribución, así como dinero en efectivo.

En uno de los inmuebles registrados, los efectivos policiales intervinieron numerosos recortes de plástico destinados a la elaboración de dosis de sustancia estupefaciente, además de útiles de cocina con restos de cocaína.

Según ha informado la Policía, este hallazgo es un indicador de que en la vivienda se estaba "cortando" la cocaína, la cual se mezclaba con otros productos químicos para aumentar exponencialmente el volumen de la droga con pequeñas cantidades de la sustancia y obtener así un mayor beneficio económico.

Asimismo, los registros han permitido comprobar que una de las viviendas investigadas se abastecía de energía mediante una conexión fraudulenta a la red de distribución eléctrica.

Con esta actuación, la Policía Nacional da por descabezado un foco de delincuencia en la capital jiennense y da respuesta a las quejas vecinales que se venían registrando en el barrio de La Magdalena.