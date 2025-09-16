Cuatro detenidos y varios heridos en una reyerta con armas blancas en la puerta de un local de ocio en Córdoba

La Calle Alhaken II de Córdoba, donde ocurrió la reyerta el sábado. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro varones en una reyerta con armas blancas con varios heridos, que no han revestido gravedad, ocurrida en la madrugada del sábado pasado en la puerta de un local de ocio de la capital cordobesa.

Según han informado fuentes de la investigación, el suceso ha tenido lugar sobre las 3,00 horas del sábado en la Calle Alhaken II, por causas que ahora se investigan, a la vez que los agentes han incautado armas blancas y distintos objetos cortantes.

Los cuatro detenidos han pasado a disposición judicial, acusados de delitos de lesiones, y han quedado en libertad con cargos, mientras que los heridos recibieron asistencia sanitaria en el Hospital Reina Sofía.