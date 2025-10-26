Cuatro heridos, dos menores, en la A-4 al volcar su turismo y chocar con la mediana en Córdoba

Archivo - Ambulancia 061. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, dos de ellas menores, han resultado heridas este pasado sábado al volcar el turismo en el que viajaban y chocar con la mediana de la A-4 a la altura de Córdoba capital.

Según ha confirmado el servicio regional de emergencias 112 a Europa Press, los heridos, de carácter leve, fueron trasladados al Hospital Reina Sofía.

Los servicios sanitarios trasladados al punto kilométrico donde se produjo el accidente constataron que los heridos no estaban atrapados y que pudieron salir por su propio pie.