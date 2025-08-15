Cuatro heridos evacuados al hospital en una colisión entre dos coches en Villanueva del Duque (Córdoba)

Archivo - Córdoba.- Sucesos.- Fallece una mujer de 72 años al chocar su coche con un camión en la carretera A-3052 - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VILLANUEVA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

Cuatro hombres han resultado heridos tras colisionar dos vehículos en el municipio cordobés de Villanueva del Duque (Córdoba), según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 1-1-2 ha recibido el primero de varios avisos poco antes de las 10,30 horas, los testigos explicaban que dos vehículos habían colisionado y uno de ellos había caído por un desnivel, en el kilómetro 5 de la A-422. La sala del 1-1-2 activó a la Guardia Civil, a Mantenimiento y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha movilizado un helicóptero.

Fuentes médicas han indicado que cuatro hombres han sido evacuados al Hospital Reina Sofía de la capital, uno de ellos tiene 29 años y los otros tres tienen 22 años.