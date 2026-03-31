Cuatro investigados por el hurto de 1.200 kilos de aceituna en Darro (Granada)

Aprehensión en Darro (Granada) de 1.200 kilos de aceituna presuntamente hurtada por cuatro personas que están siendo investigadas por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

GRANADA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas, dos varones y dos mujeres, como presuntas autoras de un delito de hurto de 1.200 kilogramos de aceituna en la localidad granadina de Darro.

Los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado 29 de marzo, cuando las patrullas de servicio de la Guardia Civil de la Compañía de Guadix, en el marco de las funciones de seguridad ciudadana para la prevención de hechos delictivos, realizaban un dispositivo operativo para la identificación de vehículos y personas.

Tras comprobar una furgoneta ocupada por cuatro personas, los agentes observaron que estaba cargada en su parte trasera de un total de 1.200 kilogramos de aceituna, sin que dichas personas aportaran la documentación justificativa oportuna de su legítima procedencia al serles requerida, alegando únicamente que la habían recogido en un municipio de Almería.

Ante tal situación, los agentes aprehendieron el fruto, junto con otras herramientas agrícolas de recolección, y procedieron a la puesta a disposición judicial de los presuntos autores del hurto.