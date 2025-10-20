Cuatro investigados tras un operativo contra el fraude eléctrico y el tráfico de drogas en Loja (Granada)

LOJA (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a cuatro personas por ser los presuntos autores de delitos contra la salud pública por cultivo y elaboración de drogas y de delitos de defraudación eléctrica, como resultado de los registros llevados a cabo en cinco viviendas de las localidades de Loja y Riofrío, también en término lojeño, en el Poniente de Granada.

El área de investigación del Puesto Principal de Loja, en el marco de la operación Vakkop, efectuó una exhaustiva investigación para detectar posibles enganches ilegales a la red eléctrica, así como la potencial existencia de cultivos interiores de cannabis, frecuentemente vinculados a la existencia de dicha clase de enganches y que no solo ocasiona molestias a los usuarios, sino que "pone en peligro las instalaciones y los edificios con el consiguiente riesgo para las personas", ha detallado la Guardia Civil en una nota.

Para el registro y verificación de la zona, se activó un amplio operativo policial, donde los agentes del Puesto Principal de Loja contaron con el apoyo y la protección de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia además de la colaboración de los técnicos de la compañía eléctrica para la detección y desconexión de los enganches de luz fraudulentos.

Los agentes investigadores realizaron las entradas y registros de las viviendas. Una vez llevadas a cabo, el total de droga aprehendida en el conjunto de viviendas fue de 1431 plantas de marihuana en diversos estados de crecimiento y floración. Plantaciones todas ellas conectadas a enganches ilegales al suministro eléctrico.

Como consecuencia de lo acontecido, los guardias civiles han puesto a disposición judicial ante el Juzgado de Guardia de Loja a cuatro personas por su presunta implicación en los delitos de cultivo y elaboración de droga y defraudación de fluido eléctrico.