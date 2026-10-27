Cuatro recitales de primer nivel protagonizan el inicio de XXIV Festival Internacional de Piano Rafael Orozco de Córdoba

Archivo - El pianista Vadym Kholodenko, que estará el viernes en el Teatro Góngora. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras un prefestival cargado de emociones, con el recital de la taiwanesa Tzu-Yu Yang en Cabra, el emocionante recuerdo a Rafael Orozco en su 80 aniversario a cargo de tres amigos y buenos conocedores del arte del artista, como son Alfonso Aijón, Justo Romero y Juan Miguel Moreno Calderón, y un maratón en el Hospital Reina Sofía en el que este martes han participado 42 jóvenes pianistas de la ciudad, llega la hora del Festival Internacional de Piano Rafael Orozco propiamente dicho. Y lo hace con una semana cargada de acontecimientos pianísticos de alto nivel.

Según ha detallado el Ayuntamiento, el telón se alzará este miércoles en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad con Luis Fernando Pérez, uno de los pianistas españoles con mayor proyección internacional, calificado por el parisino Le Monde como protagonista del "renacimiento del piano español" tras sus colosales éxitos con la Iberia albeniciana o Goyescas de Granados. O con el Falla, que abarcará su programa en el Festival de Córdoba, como homenaje al compositor gaditano en el 150 aniversario de su nacimiento. Páginas de El sombrero de tres picos, El amor brujo o la soberbia Fantasía bética, entre otras composiciones, recordarán la universalidad del genio andaluz en las manos del afamado pianista madrileño.

El jueves, esta vez en el auditorio del Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco', será el cordobés de origen armenio Emin Kiourktchian quien afronte un complejo programa que tendrá como protagonista a Johannes Brahms y en el que tendrán cabida también obras españolas y el mítico Islamey de Balakirev, culminación del virtuosismo romántico. Galardonado en varios concursos internacionales, reciente está su formidable éxito obtenido hace dos semanas en su debut en el Miami Piano International Festival.

El Teatro Góngora recibirá el viernes a uno de los pianistas más habituales hoy en el circuito internacional, como es el ucraniano Vadym Kholodenko. Un excelente pianista que, en palabras del londinense The Guardian, aúna en su pianismo "una técnica de hierro, capaz de momentos de delicadeza cristalina".

En su debut en Córdoba interpretará obras de Liszt y la monumental Sinfonía fantástica de Berlioz en la fastuosa transcripción pianística del compositor húngaro, una auténtica primicia en Córdoba. Con ello dejará constancia de una calidad pianística que le avala para tocar como solista con las mejores orquestas de Europa, Asia y Estados Unidos, y bajo batutas del calibre de Christoph Escenbach, Antonio Pappano o Myung-Whun Chung, entre otras.

Al igual que Kholodenko, que lo obtuvo en 2013, el protagonista del sábado, Aristo Sham, viene catapultado por ese primer gran premio obtenido en el célebre Concurso Internacional Van Cliburn de Texas en 2025, reforzado además por el premio del público.

Nacido en Hong Kong, Sham lleva una carrera meteórica en los cinco continentes, habiendo tocado bajo la dirección de Simon Rattle, Raymond Leppard, Marin Alsop o Edo de Waart, dato que indica al nivel en que se desarrolla dicha carrera. En su recital en el Conservatorio Superior interpretará dos sonatas de Beethoven --entre ellas, la conocida como Claro de luna--, y obras de Chopin y Rachmaninov. Habrá oportunidad de constatar lo que The New York Times califica como "una interpretación que combina claridad, técnica y una técnica exquisita".

En definitiva, cuatro recitales de marcado acento internacional y con protagonistas que tienen en común un talento excepcional y calidad sobrada para triunfar en los más diversos escenarios del mundo, como así lo acreditan sus respectivas trayectorias. Salvo el recital del Teatro Góngora, cuyas entradas --12 euros-- pueden adquirirse en la web del IMAE y en la taquilla del Gran Teatro, los otros tres son de entrada libre hasta completar el aforo.