La cubrición del edificio de las Termas de Torreparedones de Baena (Córdoba) estará terminada a principio de 2026

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, visitan las obras que se llevan a cabo en las termas de Torreparedones. - AYUNTAMIENTO DE BAENA

BAENA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, han visitado las obras que se llevan a cabo en las termas de Torreparedones con una subvención del 1,5% Cultural del Gobierno de España, cuya cubrición del edificio estará terminada a principio de 2026.

En declaraciones a los periodistas, Serrano ha recordado que "la subvención para el yacimiento arqueológico se solicitó en el año 2018, la resolución definitiva llegó en el año 2019 y se empezaron a realizar las obras, pero en el año 2021 se paralizaron porque era necesario un modificado sobre el sistema de cubrición de las termas para proteger los elementos que habían aparecido".

Sin embargo, ha resaltado que "no fue hasta 2023, cuando este gobierno local tomó posesión cuando empezamos a trabajar para resolver la problemática del modificado y todas las autorizaciones correspondientes", a lo que ha agregado que "la autorización ya definitiva del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana llegó en 2024 y lo hacía con 500.000 euros más, quedándose la inversión en total en 1,2 millones de euros".

La alcaldesa ha destacado "la importancia que este yacimiento arqueológico tiene para Baena y los baenenses, la importancia que tiene que en el término municipal de Baena tengamos un yacimiento arqueológico de esta naturaleza, que el Ayuntamiento lleva muchísimo tiempo apostando por él y queremos seguir siendo un referente del mundo arqueológico del mundo patrimonial, y con la diversificación económica que puede suponer para los vecinos de Baena y para toda la comarca tener un yacimiento arqueológico de esta naturaleza".

Al respecto, ha agradecido al Ejecutivo español "su apuesta para rehabilitar y poner en valor el patrimonio a través del 1,5% Cultural, ahora ya el 2% Cultural".

Sobre la fecha de finalización de la obra, ha añadido que el contrato tiene una fecha de cuatro meses de ejecución, por lo que "estará terminado para final de año o primero del año próximo". "Ahora quedará una cuestión importante, porque cuando se termine la obra de cubrición hay que hacer la pasarela para poder visitarla interiormente", ha detallado.

Asimismo, ha aclarado que "las termas se pueden visitar, queremos que las visiten interiormente y que puedan entrar en ella para sentir lo que pudo sentir en su momento la ciudadanía romana". La obra se adjudicó a la UTE Hermanos Campano y Canteras Almargen por un importe de 659.872,67 euros, sin IVA.

"APUESTA CLARA POR LA CULTURA"

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en la provincia se ha mostrado "muy sorprendida de esta joya que hay que ponerla en valor y que todos los ciudadanos cordobeses deberemos de venir a conocerlo y a visitarlo".

Sobre el programa del 1,5% Cultura, que ya es el 2%, ha dicho que "es una apuesta clara del gobierno de Pedro Sánchez para acercar la cultura al municipio a las personas, y a la vez es una forma de crear empleo en el municipio, de anclar la población al territorio algo que consideramos fundamental, por eso este gobierno tiene un Ministerio de Reto Demográfico". Y ha anunciado que "está a punto de salir una nueva convocatoria del 2% Cultural de 2025 y serán 80 millones para toda España".

Por su parte, José Manuel Reyes, arquitecto y restaurador, ha explicado que la intervención se basa fundamentalmente en dos objetivos principales, "uno de ellos es proteger del agua de lluvia a esta joya arquitectónica y otra es consolidar todo el elemento arquitectónico aledaño anexo a las termas y que tienen que ser restaurados para conseguir su preservación".

"LAS MEJORES TERMAS ROMANAS EN LA BÉTICA"

En cuanto a la evacuación de agua, ha indicado que "la primera cuestión ha sido proteger las tres zonas de las termas, la sala fría, la templada y la caliente, pero fue necesario un modificado porque la cubierta que estaba prevista exigía unos sondeos y en el sitio donde planteábamos la cimentación nos encontramos con restos arqueológicos, pero la restitución volumétrica ha permitido tener una alternativa para la protección del interior de las termas".

También, ha apuntado que "va a ser una intervención muy suave, la cubierta va a permitir que la arquitectura original sea valorada en su máximo esplendor y por otro lado todo lo que es el espacio externo en la zona de servicio, la sala de horno donde tenemos un muro romano con una altura espectacular de más de cuatro metros lo que vamos a hacer es intervenir en la pavimentación, una red de evacuación de agua para preservar para reconducir toda esa agua que pueda entrar en el monumento evacuarla hacia el exterior".

Y José Antonio Morena, arqueólogo municipal, ha añadido que "con la cubrición de las tres salas el visitante va a tener la sensación casi que temporalmente se encuentra en esa sala original", a la vez que ha insistido en que "las termas es el edificio mejor conservado de la época romana, las mejores termas romanas que conocemos en la Bética".