Cuenca (PSOE-A) afirma que a Moreno (PP-A) "se le debería caer la cara de vergüenza" por el cribado del cáncer de mama

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Paco Cuenca, ha afirmado este jueves que al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "se le debería caer la cara de vergüenza al escuchar los testimonios de mujeres" que han resultado afectadas por las demoras detectadas en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, avisando Cuenca que, además, "no sabemos cuántas se han quedado por el camino, cuántas han muerto sin tener su cribado".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto a la secretaria general del PSOE en dicha provincia, Rafi Crespín, el portavoz socialista se ha querido sumar "al dolor y al sentimiento de vergüenza que yo creo que los andaluzos y las andaluzas sentimos hoy ante la indolencia del presidente de la Junta de Andalucía" respecto a la situación de las mencionadas mujeres andaluzas, que pueden haber fallecido "sin poder tener ni siquiera una respuesta de cuál era el grado de afección de un tumor".

Ante ello, en el PSOE-A lo tienen "claro" y Cuenca ha pedido "el cese inmediato, por parte de Moreno, de su consejera" de Salud y Consumo, Rocío Hernández, porque, "si no lo hace, el primer responsable es él", insistiendo el portavoz socialista en que desde su partido piden "una rectificación, no solo pedir disculpas, sino tomar decisiones, esas decisiones pasan por el cese inmediato de la consejera".

Por su parte, Rafi Crespín ha instado al presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, a "informar de la cifra de mujeres que en la provincia de Córdoba están afectadas por los fallos y demoras en el programa de cribado de cáncer de mama, toda vez que en toda Andalucía la cifra rebasa el centenar, en base a las primeras denuncias públicas presentadas por las afectadas o por colectivos de mujeres con cáncer".

Crespín ha afirmado que este "escándalo que juega con la vida de las mujeres", además del "cese fulminantemente de la consejera de Salud", requiere que el propio Moreno "asuma en primera persona la responsabilidad" de lo ocurrido y "dé las explicaciones pertinentes, tras abrir una investigación", sobre todo porque Moreno "mintió en el Parlamento andaluz al negar que haya listas de espera oncológicas en Andalucía".