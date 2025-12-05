Cuenca (PSOE) critica "los vertidos residuales en El Fargue" de Granada pese al cobro de "un 30% más de canon del agua"

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Paco Cuenca, en comparecencia informativa - PSOE

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Paco Cuenca ha denunciado públicamente este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "permite los vertidos residuales en El Fargue" pese al cobro de "un 30 por ciento más de canon del agua desde hace un año", en una comparecencia pública en la que ha realizado un balance sobre la gestión de las infraestructuras hidráulicas en la ciudad en el horizonte del cierre de 2025.

Cuenca ha criticado también, según ha informado el PSOE en una nota de prensa, que, "a pesar de que los granadinos llevan todo el año 2025 pagando un 30 por ciento más en el canon de depuración aplicado por la Junta, el Gobierno de Juanma Moreno no ha acometido ni una sola de las obras necesarias para evitar que se sigan vertiendo aguas fecales en el término municipal de Granada".

También ha explicado que, en enero de este año, entró en vigor una subida "drástica" del canon del agua impuesta por el Gobierno andaluz, "un impuesto que el PP prometió eliminar cuando estaba en la oposición y que, sin embargo, ha disparado una vez en el poder". "Es indignante que la administración autonómica nos lleve cobrando un 30% más en el recibo durante todo 2025 mientras incumple sus obligaciones más básicas. Nos cobran por depurar, pero no depuran", ha aseverado.

El edil ha señalado que este "afán recaudatorio" contrasta con la "nula" ejecución presupuestaria. "Todo a lo que se compromete la Junta de Andalucía es mentira. Recaudan el dinero, pero las infraestructuras no llegan", ha sentenciado. Al respecto, el viceportavoz ha puesto el foco en la situación "insostenible" que se vive en el barrio de El Fargue, dentro del término municipal de la capital.

"La realidad es que, tras seis años de gobierno de Moreno Bonilla y tras un año de sablazo fiscal con el canon, en El Fargue hay puntos donde se sigue vertiendo aguas residuales sin control al río por la falta de instalaciones hídricas que tiene que implantar la Junta", ha indicado Cuenca, que ha señalado al presidente del Gobierno andaluz su compromiso de "hace años" para solucionar este déficit.

Sin embargo, ha proseguido el dirigente socialista, "a día de hoy, no hay absolutamente nada". Esta situación se repite en el área metropolitana, donde, según los datos del PSOE, "30 municipios siguen arrojando aguas fecales al río ante la pasividad de la administración competente".

Para el PSOE, el problema no es de falta de recursos, ya que la recaudación ha aumentado, sino de capacidad de gestión. "Todos los años se comprometen a invertir decenas de millones de euros y la realidad, cuando llega el fin de año, es que no han sido capaces, por incompetentes y por desidia, de invertir en Granada ni un solo euro eficaz en materia de depuración de aguas residuales", ha criticado Cuenca.

Así las cosas, el PSOE ha exigido a la Junta que, de cara a 2026, "deje de acumular el dinero de los granadinos en los bancos y ejecute de urgencia las canalizaciones y depuradoras necesarias para cumplir con la ley y acabar con los vertidos incontrolados en Granada y su cinturón".