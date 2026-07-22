Las Cuencas Mediterráneas Andaluzas necesitan invertir más de 3.200 millones para "afianzar la seguridad hídrica"

Archivo - Imagen de archivo de la presa de Alcalá del Río (Sevilla). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que comprenden las cuencas hidrográficas que vierten al Mediterráneo entre Tarifa y la desembocadura del río Almanzora, abarcando las provincias de Málaga, Granada, Almería y Cádiz, afrontan "importantes" desafíos derivados del "estrés hídrico estructural", la elevada presión sobre los recursos en zonas turísticas y agrícolas y la exposición recurrente a episodios de lluvias torrenciales y avenidas súbitas.

Según ha informado la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, referente al informe 'Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España', elaborado por Typsa y Seopan, la demarcación requiere 3.210,3 millones de euros de inversión hasta 2035 para "garantizar la seguridad hídrica, mejorar el estado ambiental de las masas de agua y reforzar la adaptación frente al cambio climático", así como otros 2.548 millones para sequías y 662,3 millones para afrontar las inundaciones.

Concretamente, las necesidades de inversión en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se concentran en la modernización del ciclo urbano del agua, el cumplimiento de los objetivos ambientales, la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de inundación y la restauración de los ecosistemas fluviales. El informe identifica como actuaciones prioritarias para atender a las demandas de agua y cumplir objetivos ambientales: 1.065 millones destinados a infraestructuras del ciclo urbano del agua, orientados a la renovación y mejora de redes de abastecimiento, saneamiento y depuración; 1.015 millones para el cumplimiento de los objetivos ambientales en el Dominio Público Hidráulico, con actuaciones destinadas a mejorar el estado ecológico de las masas de agua y restaurar ecosistemas, con especial atención en la recuperación de acuíferos.

Además, 410 millones para adaptación al cambio climático (incremento de recursos y gestión de la demanda, con especial incidencia en la eficiencia hídrica en usos urbanos y agrícolas, principalmente a través de la mejora y modernización de los sistemas de regadío); 45 millones destinados al conocimiento y monitorización del ciclo integral del agua y 14 millones para infraestructuras en el marco de un Acuerdo Nacional del Agua.

Por otro lado, para adaptación al cambio climático y reducción de los efectos de las inundaciones: 374 millones para medidas estructurales de gestión del riesgo por inundación, orientadas a la protección frente a avenidas y episodios de lluvias torrenciales, principalmente a través del acondicionamiento y adecuación de los encauzamientos de los ríos; 288 millones en infraestructuras verdes, centradas en la restauración y conservación de cauces y espacios fluviales.

En esta línea, el presidente de Seopan, Julián Núñez, "la escasez de agua en España ya no es un fenómeno excepcional, sino estructural, y afecta de manera especialmente intensa a cuencas como las Mediterráneas Andaluzas, donde la demanda del recurso es muy elevada". Por ello, es necesario un mayor esfuerzo presupuestario con un marco financiero adecuado para garantizar el cumplimiento de la Planificación hidrológica y la seguridad hídrica".

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS

Las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, con una superficie aproximada de 20.010 km2 y cerca de 2.765.000 habitantes, es "una de las demarcaciones hidrográficas más afectadas" por la sequía en España. En el informe elaborado por Typsa y Seopan, a partir de los planes hidrológicos, se considera que las Cuencas Mediterráneas Andaluzas son un sistema "sobreexplotado", pues las demandas, estimadas en 1.024 hm3/año, superan el 100% de los recursos anuales promedio.

Para paliar esta situación, además de invertir "importantes" esfuerzos en una gestión eficiente de los recursos convencionales, se estima que sería necesario aportar 1.245 hm3/año de recursos no convencionales para que la demarcación hidrográfica saliese de una situación de escasez "grave". Estas cuencas poseen unas altas tasas de reutilización, 23 hm3/año, y desalación, 81,5 hm3/año. Sin embargo, resulta "prioritario" impulsar la ejecución y modernización de los sistemas de reutilización de aguas regeneradas.

Por otra parte, según datos recogidos en el informe, en España 2,73 millones de personas viven en zonas inundables de mayor riesgo, concentrándose una parte muy significativa de esta población en las cuencas mediterráneas, entre ellas, 103.010 personas en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Esta demarcación cuenta con 160 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi) identificadas en el marco de la Directiva Europea de Inundaciones y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, lo que pone de manifiesto la elevada exposición del territorio a episodios de inundación, aproximadamente 806,3 km.

ACTUACIONES URGENTES EN LAS CUENCAS AFECTADAS POR LA DANA DE OCTUBRE DE 2024

El informe incluye un apéndice con un programa extraordinario de actuaciones urgentes en las cuencas afectadas por la Dana de octubre de 2024 de 4.051 millones ya recogidas en el informe. El estudio concluye que la planificación hidrológica ha recuperado el retraso que acumulaba, pero la falta de disponibilidad presupuestaria y ausencia de un marco financiero han dado lugar a niveles de ejecución de las medidas previstas del 30%.

A ello se suma la "lentitud y falta de eficacia" de los procesos de contratación pública: desde que se decide ejecutar una infraestructura hasta que entra en servicio, suele transcurrir más de una legislatura, lo que reduce la capacidad de respuesta del sistema frente a sequías prolongadas o inundaciones abruptas. En anexo se detallan las inversiones más destacadas (superiores a 10 millones) en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas con horizonte de ejecución 2026-2035. A esta inversión de 3.210,3 millones se añadirían otras actuaciones no regionalizables en el informe.