Cuenta atrás en Pozo Alcón (Jaén) para acoger por primera vez el Imagina Funk en su 15ª edición

POZO ALCÓN (JAÉN), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pozo Alcón (Jaén) ha iniciado la cuenta atrás para acoger por primera vez el Imagina Funk, un festival que desde su primera edición se ha venido celebrando en el municipio jiennense de Torres (Jaén), pero que ha optado por cambiar de ubicación para ganar en espacio.

Serán tres jornadas que se desarrollarán desde el jueves 27 al sábado 29 de julio en el corazón de la localidad de Pozo Alcón y en algunos de sus más singulares parajes naturales. Como novedades, esta edición crece en duración, con la jornada inaugural del jueves y el concierto gratuito de Ara Queen or Drums; amplía su programa de actividades paralelas; y retoma su Concurso de Bandas.

Ara Queen of Drums, el jueves 27 de julio; Ruth Mahogan Mahogany and The Arb Music Band, Julián Maeso Organ Sextet y Mop Mop, el viernes 28 de julio; Omar+QCBA, Martina Skat y The Agapornis, el sábado 29 de julio, conforman los platos fuertes de este festival que volverá a proyectar a la provincia como referente de la música negra en España y Europa. Además, las noches del viernes y sábado contarán con la presencia de DJ Floro y David DJ.

Además de los conciertos de la noche este año, se ha realizado un esfuerzo extra para incrementar los contenidos de las actividades paralelas de Imagina Funk, que se desarrollarán tanto en la localidad de Pozo Alcón, como en diferentes rincones de su entorno natural. Así, habrá una Pool Party en la piscina municipal; una brass jam; una exposición retrospectiva del festival (2008-2022) de Sitoh Ortega; un taller de hip hop con Frank T; pasacalles a cargo de Gata Brass Band o una masterclass con Pepe Bao; entre otras propuestas.

Además, el viernes y el sábado al mediodía se podrá disfrutar de la final del Concurso de Bandas de Música Negra, que como ya se anunció hace unos meses vuelve a celebrarse, y para el que se han recibido ya un buen número de propuestas.

Por otro lado, también se ha hablado con los empresarios de la zona que ofertan actividades de turismo activo y en la naturaleza, para que los visitantes y público en general puedan conocer sus atractivos servicios y disfrutarlos durante ese fin de semana.

Este año se ha vuelto a convocar desde el festival jienense el Concurso de Bandas de Música Negra, al que han concurrido decenas de proyectos. Finalmente, han sido cuatro las formaciones que se jugarán el alzarse con los galardones de esta nueva edición de la convocatoria, que repartirá casi 1.000 euros en metálico entre los distintos premios y la posibilidad, para el primer clasificado, de actuar en la próxima edición del festival.

Así, el viernes, el público podrá disfrutar del proyecto de Sergio Gómez, compositor y cantante malagueño ganador del Concurso Mala Crea Rock 2022 y que está inmerso en la presentación de su álbum debut 'On my mind'. Esa jornada también mostrará su música Upperlips, una formación procedente de Ávila nacida en 2017 que ha pasado de versionar a figuras como Bruno Mars, Vulfpeck o Daft Punk a componer sus propios temas.

El sábado llegará el turno para las otras dos bandas finalistas. Se trata de Espidifunk, proyecto formado por músicos afincados en Córdoba que apuestan por composiciones propias que mezclan los ritmos bailables como el funk, la música disco o el reggae, con la profundidad del blues y la energía del rock clásico.

Finalmente, cerrará la terna la banda madrileña Drunk in Palace Band, que destaca por su repertorio formada por temas propios y alguna versión de clásicos, y con un estilo que fusiona funk, disco, electrónica, pop, rock e incluso rumba gitana.

La organización del festival y el Ayuntamiento de Pozo Alcón han decidido aprovechar distintos espacios tanto del núcleo urbano, como de su majestuoso patrimonio natural, para la celebración de las distintas actividades.

Además, durante la noche, anexo al espacio en el que se celebren los conciertos, se dispondrá de un servicio de guardería para todas aquellas personas que quieran hacer uso del mismo. En la zona de conciertos también se dispondrá de una amplia oferta gastronómica, con diferentes propuestas culinarias.

La gran novedad en el apartado de servicios es que se habilitará un servicio gratuito de autobuses, gracias al apoyo de la Asociación de Empresarios de Pozo Alcón. Se habilitarán dos líneas, una que recorrerá el itinerario entre el municipio y todos los alojamientos repartidos en dirección a los parajes de La Bolera y el Fontanar (casas rurales, hoteles y el Camping); y una segunda entre la vecina localidad de Hinojares y Pozo Alcón.