Cuerpo afirma que se prevé que la deuda siga bajando en los próximos años: "Una señal de confianza a futuro para España"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios tras el acto inaugural del foro ‘Avanzando hacia la incertidumbre’. A 20 de noviembre de 2025, en Carmona, Sevilla (Andalucía, España). El Observatorio Económico de Andalucía - María José López - Europa Press

CARMONA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha manifestado este jueves que la deuda siga bajando en los próximos años, algo que los mercados, analistas y agencias de rating interpretan "como una señal de confianza a futuro para España".

En declaraciones a los medios de comunicación en Carmona (Sevilla), ha manifestado que, en términos académicos, "el santo grial es intentar encontrar el nivel óptimo de deuda para seguir creciendo".

Ha defendido la respuesta que ha tenido en los últimos años el Gobierno central de una política económica que supuso "una política fiscal expansiva y que significó un incremento de la deuda para responder" a los efectos de la pandemia del Covid, "para proteger a los ciudadanos también ante el incremento de los precios".

"Y gracias a esa política fiscal permitimos que se mantuviera la actividad y que pudiéramos crecer sin cicatrices, recuperando nuestra tendencia de crecimiento previa", ha indicado el ministro, para quien el crecimiento ha conseguido que "vayamos bajando posteriormente estas ratios de deuda y de déficit con respecto al PIB y hayamos podido compatibilizar un punto de responsabilidad fiscal con crecimiento que ahora nos permite seguir esa senda descendente".

Por lo tanto, según ha añadido, "estamos en un momento donde tenemos que seguir apoyando la economía a través de inversión y crecimiento potencial, y esa ratio de deuda, en los próximos años, se prevé que siga bajando".

"Es una señal estupenda porque es la que los mercados interpretan además como una señal de confianza a futuro para España", ha apuntado.