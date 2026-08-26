Cuerpo "se remite a las palabras de Marlaska" sobre el posible aviso del CNI en Ceuta:"No creo que exista contradicción"

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios de comunicación tras una reunión con alcaldes de los municipios afectados por los seísmos en la provincia de Granada a 26 de agosto de 2026. - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, "se ha remitido" a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaka en las que afirmaba que "no hubo ningún informe" que atisbara una entrada "sin precedentes" de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio.

Unas declaraciones que se han contrapuesto a la postura de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha señalado que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva, monitorizaron la situación y trasladando sus análisis a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno.

"No creo que exista alguna contradicción. Lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras", ha afirmado este miércoles preguntado por los medios en una atención en Granada.

Cuerpo ha remarcado que "todos éramos conscientes en los días previos de un incremento en las llegadas a nado", al mismo tiempo que ha insistido que "hay un salto sustancial" entre dicho aviso y la entrada masiva de personas migrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio.

"De haber tenido conocimiento de la extensión del alcance de ese riesgo, pues se habrían tomado evidentemente las medidas necesarias y oportunas", ha aseverado el vicepresidente primero del Gobierno.

En esta línea, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado en una entrevista radiofónica este miércoles que en los días previos al 30 de julio "no hubo comunicación" de que fueran a llegar a la ciudad autónoma "decenas de miles de personas".

"Fue claro en su manifestación y creo que fue una respuesta prácticamente 'in situ' a lo que era la intervención de la ministra", ha afirmado en defensa de las declaraciones de Marlaska.

Asimismo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que las dos versiones ofrecidas por los ministros de Defensa e Interior sobre la existencia o no de avisos previos del CNI sobre la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta "pueden ser verdad a la vez", al considerar posible que los servicios de Inteligencia alertaran de movimientos de personas, pero no de la "dimensión extraordinaria" que finalmente tuvo la avalancha.