Cúllar Vega (Granada) construirá su nueva piscina municipal en los terrenos de RTVE

Cúllar Vega construirá su nueva piscina municipal en los terrenos de RTVE tras confirmarse el cese definitivo de la emisión en onda media de radio - AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA

CÚLLAR VEGA (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada) ha dado un paso para la concreción del lugar donde se construirá la futura piscina municipal tras la comunicación oficial por parte de Radio Televisión Española (RTVE), tras años de negociaciones, del cese definitivo de las emisiones en onda media de radio y de la actividad en las instalaciones de El Ventorrillo.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que señala que esta confirmación permitirá iniciar de forma inminente el desmantelamiento de las infraestructuras, naves y centros de emisión del ente público audiovisual situados en la parcela.

Con ello, el Consistorio recupera para el uso público un espacio de más de 12.000 metros cuadrados que es de propiedad municipal desde el año 2019, situados estratégicamente junto al actual complejo deportivo.

El alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, ha destacado la trascendencia del anuncio: "Desde Radio Televisión Española nos han comunicado el cese definitivo de la emisión en onda media de radio. Esto significa que todas estas instalaciones que tenemos aquí podrán ser desmanteladas muy pronto y que podamos desde el Ayuntamiento poner estos terrenos, que son propiedad del Consistorio desde el año 2019, a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas, ampliando todas las instalaciones deportivas ubicadas justo al lado", ha dicho.

ARRANQUE DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS

El cese de la actividad de la antena va a permitir al Ayuntamiento de Cúllar Verga retomar el plan inicial de ubicar la piscina municipal en este terreno específico, una localización que debió replantearse de manera provisional ante la falta de certezas sobre los plazos de salida de RTVE.

"Esto tiene una consecuencia inmediata, y es que un proyecto tan esperado como el de la piscina municipal puede volver a sus orígenes y estar ubicado en este terreno que de hecho adquirimos para ese fin. La incertidumbre de saber cuándo podíamos disponer de estos terrenos hizo que tuviéramos que buscar otra ubicación para la piscina, porque queríamos que el proyecto se realizara lo antes posible", ha expuesto el regidor.

Jorge Sánchez incide en que recuperar esta parcela garantiza contar con unas instalaciones óptimas: "El objetivo es construir la piscina municipal en el lugar originario que pensamos porque creemos que es un lugar más adecuado, donde hay una parcela más amplia, con mejores accesos, más zonas verdes, mayor capacidad de aparcamiento, y un espacio también donde seguir creciendo en instalaciones municipales".

De hecho, la adaptación técnica del proyecto a la nueva parcela ya ha echado a andar, "y ya han comenzado los estudios técnicos y la adaptación del proyecto a este nuevo espacio", confirma el regidor.

El Ayuntamiento continuará avanzando en las tareas de readecuación técnica y en el proceso de licitación para la posterior ejecución de los trabajos. "Seguimos trabajando para transformar oportunidades en realidades, para recuperar espacios para la ciudadanía y para construir un Cúllar Vega con más servicios y con más futuro para todos y todas. Pronto daremos los siguientes pasos que harán que este compromiso firme que tenemos empiece a ejecutarse lo antes posible", concluye el alcalde.