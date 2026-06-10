La I Cumbre de Bioeconomía Circular reúne a más de 300 expertos europeos del sector del 10 al 12 de junio en Sevilla. - CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en colaboración con el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea en Sevilla y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) celebran desde este miércoles hasta el viernes la primera Cumbre de Bioeconomía Circular, que reunirá en Sevilla a más de 300 expertos nacionales e internacionales de este sector en múltiples eventos entre las sedes de la EOI-Escuela de Organización Industrial y de CTA, en Sevilla TechPark.

Según ha detallado la Corporación Tecnológica de Andalucía en una nota, la Cumbre, que reúne a representantes de las administraciones públicas, centros de investigación, clústeres, empresas y entidades innovadoras y representantes de la sociedad civil, concentra en tres días varios eventos estratégicos para acelerar la transición hacia una bioeconomía circular europea "más competitiva, innovadora y sostenible" fomentando la colaboración en el ámbito institucional, científico y empresarial.

En este sentido, el programa de estos eventos incluirá sesiones temáticas, debates y oportunidades de networking que abordarán retos clave como la valorización de los recursos biológicos, la adopción de la innovación y el desarrollo de cadenas de valor sostenibles. Además, la celebración coincidirá con diversos eventos privados vinculados al ecosistema de la bioeconomía circular.

De este modo, la Cumbre ha arrancado este miércoles con la reunión de lanzamiento de Strongbionet, un nuevo proyecto financiado por la Comisión Europea, en el que participa CTA, para fortalecer y conectar las redes de bioeconomía en toda Europa y a nivel internacional, seguido del Focus Group del proyecto europeo Symbio, una iniciativa que utiliza sofisticadas herramientas de procesamiento de datos e inteligencia artificial con objeto de crear diez modelos de negocio simbiótico con alto grado de sostenibilidad y replicabilidad para "incrementar la presencia de bioproductos en el mercado".

Asimismo, durante la primera jornada de la cumbre han tenido lugar la reunión de la Red de Cooperación Internacional en Bioeconomía Circular y la Asamblea General del Clúster Andaluz de Bioeconomía Circular, un clúster constituido en junio de 2025 para conseguir un mayor nivel de competitividad del sector de la Bioeconomía Circular de Andalucía en la cadena de valor agroalimentaria.

Esta Asamblea se celebra justo un año después de la creación del Clúster de Bioeconomía Circular de Andalucía, cuya asamblea constituyente fue presidida por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. "Una estructura útil, dinámica y vertebradora que permitirá conectar empresa, ciencia y administración para afrontar conjuntamente los retos del futuro".

No obstante, este clúster es un proyecto "pionero" impulsado por la Junta de Andalucía para fomentar la colaboración, la innovación y la sostenibilidad del sector agroalimentario desde una perspectiva circular.

II FORO DE BIOECONOMÍA CIRCULAR

El II Foro de Bioeconomía Circular, que tendrá lugar el 11 de junio de 2026 en Sevilla, será el evento principal de la Cumbre y un punto de encuentro y coordinación entre representantes regionales, nacionales e internacionales en este ámbito.

Está organizado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea en Sevilla, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el Clúster Andaluz de Bioeconomía Circular.

Así, la celebración de este II Foro refuerza el posicionamiento de Andalucía como territorio clave para el desarrollo de la bioeconomía circular en Europa, gracias a su capacidad productiva agroalimentaria, disponibilidad de biomasa y ecosistema innovador. En su edición anterior, en 2023, reunió a más de 350 expertos y se convirtió en "referente" en la organización de eventos en esta materia.

Otro evento en el marco de esta Cumbre será el II BioINSouth Forum entre la tarde del 11 y la mañana del 12 de junio. Reunirá a administraciones públicas, empresas, centros de investigación y actores clave europeos para intercambiar conocimiento, fomentar la colaboración y explorar oportunidades en el ámbito de la bioeconomía circular.

BioINSouth es una iniciativa europea que impulsa la transición hacia una bioeconomía circular competitiva e innovadora en el sur de Europa, conectando políticas, conocimiento y tejido empresarial.