El Cuponazo de la ONCE dedicado al viaje del Papa a España llega a manos del obispo de Córdoba

Jesús Fernández (centro), entre Francisco Valderas y Fermín Navarro, con el Cuponazo dedicado a la visita del Papa a España. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo viaje apostólico del Papa León XIV a España protagonizará el Cuponazo de la ONCE del próximo viernes 12 de junio, coincidiendo con el último día de su estancia en el país, estandod previsto que un total de 13,5 millones de cupones llevarán la imagen del Santo Padre, convirtiéndose así en el primer pontífice que se asoma al cupón de la ONCE a lo largo de su historia.

Por este motivo y según ha informado la ONCE en una nota, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha recibido este miércoles una réplica del cupón de manos del director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas, y del vicepresidente del Consejo Territorial, Fermín Navarro, en un encuentro que han mantenido en la sede del Obispado de Córdoba.

Valderas y Navarro han agradecido al obispo de Córdoba su "gesto de cariño y su acogida a este Cuponazo tan extraordinario", destacando el director de la Organización en la provincia que, "más allá del sentir religioso de cada persona, la figura del Papa trasciende al conjunto de la sociedad y su mensaje de solidaridad, compromiso y humanidad nos incumbe a todos", añadiendo, por su ladod, Fermín Navarro, que están "encantados de compartir el sentir mayoritario de la sociedad llevando la visita del Papa a todos los rincones de España".

Francisco Valderas y Fermín Navarro han dicho a Jesús Fernández que el mensaje de León XIV "nos invita a alzar la mirada a la inclusión, a romper barreras, a construir sociedades mejores, a ponerse en el lugar de los demás y a la solidaridad". Por eso, un primer plano de León IX, saludando sonriente, con el lema que preside este viaje, 'Alzad la mirada' y la imagen corporativa de la Conferencia Episcopal Española, es el motivo de este Cuponazo del 12 de junio.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de 'por los lados puedes ser ganador' reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde 'www.juegosonce.es', y en establecimientos colaboradores autorizados.